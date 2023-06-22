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ТАСС

Космонавт рассказал, что РФ и Запад продолжают сотрудничать в космосе в интересах науки

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Арутюн Кивирян
Арутюн Кивирян.
Источник изображения: pulse.imgsmail.ru

Межведомственная комиссия ранее присвоила Арутюну Кивиряну статус космонавта-испытателя

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Космонавты и астронавты продолжают сотрудничать, несмотря на натянутые отношения между РФ и Западом, а их совместная работа на МКС помогает науке двигаться вперед. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС российский космонавт армянского происхождения Арутюн Кивирян.

"Международное сотрудничество продолжается. Наши космонавты проходят обучение в разных странах, астронавты приезжают к нам, в Звездный городок. Между нами профессиональные отношения в рамках выполнения задач, связанных с наукой, ради человечества. Те научные эксперименты, которые проводятся на МКС, позволяют двигать науку, и это хороший пример взаимодействия", - сказал Кивирян в ответ на просьбу оценить работу с астронавтами из стран, которые относятся к России недружелюбно.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что РФ открыта к международному сотрудничеству, а космос "должен быть вне политики".

Кивирян, который на днях вошел в состав отряда космонавтов, в настоящее время находится в Армении по приглашению Русского дома в Ереване. "Исходя из графиков полетов в космос, того, как развивается космическая программа, я надеюсь до 2028 года в рамках проекта МКС получить первый опыт полета в космос", - сообщил он. "Чувствую большую ответственность", - добавил космонавт.

16 июня Межведомственная комиссия присвоила Кивиряну статус космонавта-испытателя. Кроме него, соответствующие удостоверения получили Александр Колябин и Сергей Тетерятников. Все они участвовали в третьем открытом наборе в отряд космонавтов, который стартовал в России в 2019 году.

Первым космонавтом армянского происхождения, который отправился в космос, стал астронавт NASA Джеймс Багян. 

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Армения
Россия
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Борисов Юрий
Проекты
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