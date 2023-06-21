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ТАСС

Конфликт на Украине: формул мира все больше, но до мира пока далеко? - Мнения ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Андрей Низамутдинов — о том, что показал визит африканской делегации в Киев и Санкт-Петербург

Из формул, предлагаемых различными государствами и объединениями для мирного урегулирования конфликта на Украине, скоро можно будет составить отдельный учебник. Очередную такую формулу представила делегация стран Африки, побывавшая на днях в Киеве и Санкт-Петербурге. До нее свои предложения выдвинули Китай, Индонезия, Бразилия, Ватикан, о готовности выступить в роли посредников заявляли Турция, ОАЭ, Мексика... И это не считая той формулы, которую при поддержке Запада всеми силами продвигает сам президент Украины Владимир Зеленский, а также проекта договора между Москвой и Киевом, который был подготовлен и даже парафирован весной прошлого года.

Словом, планов громадье, но какой из них сможет привести к миру и, главное, когда это произойдет — большой вопрос.

Десять пунктов от Африки

В состав африканской миротворческой миссии вошли лидеры и спецпредставители президентов семи государств, в их числе — и президент Коморских Островов Азали Ассумани, являющийся действующим председателем Африканского союза. Впрочем, тон в переговорах задавал явно не он, а Сирил Рамапоса — президент ЮАР, которая является партнером России по БРИКС и готовится в скором времени принять саммит этого объединения.

В Киев и Санкт-Петербург делегация из Африки приехала с четким планом из десяти пунктов, нацеленным на прекращение конфликта и достижение мира путем дипломатических переговоров, которые должны начаться "как можно скорее". Среди прочего — деэскалация конфликта с обеих сторон, обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для всех стран, решение гуманитарных вопросов, в том числе обмен пленными, возвращение детей в их семьи, помощь пострадавшим в результате боевых действий и "послевоенное восстановление".

В ходе поездки африканские лидеры не скрывали, что их инициатива продиктована не абстрактным альтруизмом и миролюбием, а вполне конкретной озабоченностью по поводу того негативного влияния, которое конфликт двух соседних славянских стран оказывает на продовольственную, энергетическую и экономическую безопасность всего мира. Именно поэтому в свой план они включили упоминание о необходимости обеспечить и России, и Украине свободу торговли зерновыми и удобрениями, а также о более тесном взаимодействии со странами Африки, многие из которых в очень большой (если не сказать критической) степени зависят от российских и отчасти украинских поставок.

Перекличка планов

В африканском плане обращает на себя внимание попытка апеллировать к обеим сторонам конфликта и признание того, что каждая из сторон имеет свои законные интересы и вправе рассчитывать на гарантии безопасности в рамках Устава ООН и других инструментов международного права. В этом смысле позиция государств Африки явно перекликается с другими мирными инициативами, прежде всего с предложениями Китая, Индонезии, Бразилии и еще целого ряда государств, которые в эпоху холодной войны именовали третьим миром, а теперь политкорректно относят к глобальному Югу.

Например, 12 тезисов Пекина, которые спецпосланник КНР Ли Хуэй продвигал в ходе недавней поездки в Москву, Киев и ряд европейских столиц, также предполагают гарантии безопасности для всех сторон конфликта и обеспечение их интересов в рамках международного права. В схожем ключе высказывались и лидеры других государств, которые вместо того, чтобы поддержать одну из сторон конфликта, предпочли занять нейтральную позицию. По их мнению, самое главное сейчас — добиться скорейшего прекращения огня, чтобы остановить кровопролитие, и усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Схожесть мирных инициатив объясняется общностью подходов: во-первых, страны глобального Юга отчетливо осознают, что нынешний конфликт вышел далеко за рамки столкновения двух стран и оказывает пагубное влияние на всю мировую экономику. Именно поэтому авторы мирных планов упоминают о необходимости отказа от односторонних санкций и важности обеспечения бесперебойных поставок на мировые рынки продовольствия, энергоносителей и прочих жизненно необходимых товаров.

Во-вторых, страны глобального Юга едва ли не впервые решили выступить в качестве самостоятельных игроков в вопросе, который вроде бы не связан напрямую с их регионом. Разумеется, это не относится к Китаю, который уже довольно давно является одной из ведущих мировых держав. Но вот что касается стран Африки, то их обычно воспринимали как объекты для приложения сил другими игроками — Европой, США или той же Россией и Китаем. И тот факт, что африканские государства выступили в качестве самостоятельной силы, служит лишним подтверждением глубокой трансформации, которую переживает современный миропорядок.

К диалогу готовы

Свидетельством того, что Россия тоже осознает эту трансформацию и видит в государствах глобального Юга равноправных партнеров, стал тот подчеркнуто уважительный и радушный прием, который был оказан африканской делегации в Санкт-Петербурге. Президент РФ Владимир Путин не только самым внимательным образом выслушал гостей, но и предоставил им подробную и развернутую информацию об истоках конфликта, об озабоченностях и действиях России, нацеленных на защиту населения Донбасса и других районов юго-востока Украины. Поведал он и о российском взгляде на причины продовольственного кризиса, возникшего еще до спецоперации, и о том, как Запад исключительно в свою пользу обернул сделку по вывозу зерна из украинских портов (из 31,7 млн т сельхозпродукции только 3,1% пошло в развивающиеся страны).

Российский лидер детально остановился и на других пунктах африканской мирной инициативы, упомянув и обмен пленными, и проблему вывоза детей, и прочие гуманитарные вопросы. И конечно же, напомнил, что Россия никогда не уклонялась от диалога и попыток мирного урегулирования: ни на протяжении восьми лет до начала СВО, пока Минский процесс не был окончательно заведен в тупик Киевом и Западом, ни после объявления спецоперации.

В подтверждение Путин продемонстрировал африканским лидерам проект договора между Москвой и Киевом, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. В документе, состоявшем из 18 статей и приложений, были пункты о нейтралитете и гарантиях безопасности, в нем детально прописывались все аспекты, вплоть до количества единиц боевой техники и личного состава вооруженных сил. Украинские власти этот документ парафировали, но после отвода российских войск от Киева Украина выбросила его на "свалку истории". Впоследствии украинский президент и вовсе подписал декрет, запрещающий вести любые переговоры с Москвой.

Подводя итоги пребывания африканской делегации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова к продолжению диалога, хотя и не приемлет "те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируют с нашей позицией".

Формула двух "З"

Атмосфера открытости и доверия, в которой проходило общение Путина с африканскими лидерами, разительно контрастировала с тем недоброжелательным, порой откровенно издевательским приемом, который был оказан делегации в Киеве. Впрочем, еще перед тем свою лепту внесли польские власти, которые в Варшаве запретили покидать самолет охране президента ЮАР и прибывшим с ним журналистам. Украинское руководство тоже отличилось: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что, мол, аккурат в день прибытия африканской делегации Киев подвергся "самому масштабному" за последние недели ракетному налету со стороны РФ. Правда, игру им подпортил советник президента ЮАР, уточнивший, что никаких взрывов и сирен воздушной тревоги африканские гости не слышали.

Уже после встречи с делегацией из Африки Зеленский на пресс-конференции заявил, что не понимает логику африканских лидеров, решивших посетить Москву. А впрочем, "это их решение", заметил он с изрядной, на мой взгляд, долей высокомерия. По его словам, любые предложения о прекращении огня в Киеве воспринимают как попытку заморозить конфликт, что "Украине и миру не нужно". Поэтому единственный способ прекратить конфликт — полный вывод российских войск со всех территорий, которые Киев считает своими. Включая, разумеется, Крым.

В этом, собственно говоря, и заключается "формула мира" двух "З" — Зеленского и Запада: Россия должна "платить и каяться". К ней сводятся и "мирный план" украинского президента, по сути представляющий из себя ультиматум о капитуляции РФ, и заявления западных лидеров о том, что "справедливый мир" может быть установлен исключительно на условиях Киева. Эти заявления звучали каждый раз, когда третьи страны пытались предложить свои условия урегулирования. Вот и теперь, уже после поездки африканских лидеров, генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо указал: "Мир не может означать замораживания конфликта или принятия сделки, условия которой будет диктовать Россия. Только одна Украина может определять приемлемые условия". И добавил, что чем больше Киев "освободит" территории в ходе контрнаступления, "тем лучше карты у нее будут за столом переговоров".

Туманные перспективы

Откровенно говоря, вряд ли кто ожидал, что поездка африканских лидеров, как до нее вояж китайского спецпредставителя и другие демарши стран глобального Юга, даст немедленный результат и позволит усадить Москву и Киев за стол переговоров. В то же время она дает повод для сдержанного оптимизма — хотя бы потому, что голос условных "нейтралов", не поддержавших ни одну из сторон конфликта, начинает звучать все громче. Во всяком случае, и возглавлявший миссию президент ЮАР, и другие африканские лидеры по возвращении домой заявили о готовности продолжать миротворческие усилия в надежде на то, что "голос разума возобладает над языком силы".

Что касается Киева, чувствующего за спиной поддержку коллективного Запада, то там неоднократно заявляли, что никакие посредники им не нужны. В то же время в окружении Зеленского не могут не замечать происходящих перемен, поэтому, по словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, стремятся "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией". А для этого в так хорошо знакомых им традициях шоу-бизнеса хотят "организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки".

Сам же Зеленский на прошлой неделе посредством видеосвязи призвал парламентариев Швейцарии присоединиться к организации глобального форума по продвижению его "формулы мира", а заодно попросил их разрешить поставки на Украину швейцарского оружия и боеприпасов. Правда, не обошлось без конфуза: почти треть депутатов Национального совета демонстративно бойкотировали выступление Зеленского.

По мнению главы комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супры Махумапело, украинский президент "не может что-то сделать, сказать или решить без одобрения и поддержки со стороны НАТО", поэтому африканским миротворцам стоило бы организовать прямые контакты с Североатлантическим альянсом. Мысль здравая, но насколько реализуемая?

Судя по заявлениям, звучащим из Вашингтона, Брюсселя и европейских столиц, коллективный Запад решительно настроен на то, чтобы руками именно украинцев вести войну против России "до победного конца" и, если понадобится, "до последнего украинца". Париж, правда, в очередной раз попытался сыграть в свою игру: глава МИД Франции Катрин Колонна отправилась в ЮАР, чтобы обсудить итоги поездки африканской миротворческой миссии. Впрочем, едва ли она будет выступать в поддержку этой миссии, скорее наоборот, попытается склонить африканцев к поддержке "мирной формулы" Зеленского, как ранее Запад пробовал сделать это с Китаем, Бразилией, Саудовской Аравией и другими странами, одновременно грозя распространить на непослушных вторичные санкции.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, шансы на достижение мира на Украине "невелики, потому что в Европе царит военный психоз". По его словам, большинство западных стран по-прежнему считает, что конфликт можно разрешить на поле боя. Мнение Орбана разделяют и немногочисленные непредвзятые европейские обозреватели, утверждающие, что в США и Европе продолжают надеяться на чудо в ходе недавно начавшегося украинского контрнаступления.

Но чуда, скорее всего, не случится. Как спрогнозировал известный американский инвестор Дэвид Сакс, "куда более вероятно, что конфликт зайдет в тупик или Россия получит дополнительные территории и победит". По мнению бизнесмена, дальнейшая поддержка Украины со стороны администрации президента США Джо Байдена может грозить повторением афганского сценария. "Хорошо сказано", —  согласился с Саксом владелец компаний Twitter и Tesla Илон Маск.

Если этот прогноз сбудется, то с приходом осени настроения начнут понемногу меняться. Еще одной важной вехой, с которой могут быть связаны сдвиги в урегулировании конфликта, называют президентские выборы в США. Но до них еще больше года, поэтому сегодняшние перспективы урегулирования по-прежнему остаются весьма туманными. 

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