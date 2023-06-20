«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси

Кто-то в Вашингтоне снова поставил переключатель в положение «on» и полетели по всему миру похожие друг на друга заявления из «говорящих голов».

«Россия хочет поглотить Беларусь и некоторые соседние территории», – об этом 14 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на правительственной пресс-конференции. На следующий день, 15 июня, бегающая от белорусского правосудия уголовница Тихановская в интервью журналисту Delfi заявила, что вследствие планируемого размещения ядерного оружия в Беларуси «будет очень тяжело избавиться от присутствия российских военных». «Таким образом Путин хочет укорениться в Беларуси. К тому же это открывает широкое поле для провокаций…». Придавая солидности далеко не новому мему, прозвучал голос из самого Вашингтона. «Что касается Беларуси, это ещё один пример того, как Лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, уступая больше контроля над Беларусью Кремлю вопреки воле белорусского народа», – заявил на брифинге 16 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «А для России это еще один безответственный шаг Кремля», — добавил он.

Естественно, что американский чиновник свято верит в то, что все шаги вашингтонского руководства исключительно ответственны, даже, если это первые шаги президента США после его очередного выступления, или по ступенькам самолётного трапа, а иногда и просто по лужайке у Белого дома. Все шаги – правильные, потому что это шаги «хозяев мира».

Всем понятно, что марионеточная активность в информационном пространстве вызвана заявлениями президентов России и Беларуси о том, что вопрос о размещении ядерного оружия на территории Республики Беларусь перешёл в практическую плоскость с указанием конкретных сроков. Вот и бесятся наши враги (на «партнёров» они теперь точно не тянут, даже на бывших), вот и разгоняют ажиотаж, как всегда, «не замечая бревна в своём глазу».

На фоне «громких» заявлений политиков почему-то теряется тот факт, что США хранят в Европе и Турции порядка 150 своих ядерных бомб. Так, бомбы размещены на шести авиабазах в пяти странах: в Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), Нидерландах (Волкель) и Турции (Инджирлик). По данным эксперта в области ядерного оружия Ханса Кристенсена, на каждой европейской базе хранится около 20 бомб, а в Турции – 50. Там для них построены специальные подземные хранилища, а их охрану осуществляют исключительно американские военные.

Стоит напомнить, что США начали размещать свой ядерный арсенал на территории союзников ещё в 1950-е годы, в разгар «холодной войны». Теперь вопрос: «Где возмущённая мировая общественность, возглавляемая международными организациями (ООН, ОБСЕ, МККК и т.д.)»? Пять стран уже многие десятилетия «уступили больше контроля над собой», после того, как США «сделали безответственный и провокационный выбор», а «цивилизованный мир» молчит.

Кроме того, существует мнение, что ядерное оружие США тайно находится ещё в Японии и Южной Корее. Так же тайно, как функционировала секретная тюрьма ЦРУ США в пригороде Вильнюса (Антавиляй).

Кстати, насколько это соответствовало международному праву (тюрьма ЦРУ в Литве) определил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который объявил, что Литва нарушила положения Европейской конвенции о правах человека и обязал её выплатить 130 тыс. евро палестинцу Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусаину, содержавшемуся в Антавиляйской тюрьме ЦРУ в 2005-2006 г.г.

В отличие же от Литвы и США, как отметил в недавнем интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, действия России «не противоречат имеющимся у неё международно-правовым обязательствам, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия, поскольку контроль над ядерными вооружениями остаётся за Россией». «В отличие от американских боеголовок в странах Европы, наши специальные боеприпасы будут находиться в непосредственной близости от России, на территории Союзного государства, в рамках которого сформировано единое оборонное пространство»,— подчеркнул Полищук.

Примечательно, что, несмотря на попытку инициировать ажиотаж вокруг тактического ядерного оружия в Беларуси, США не собираются как-либо менять свою ядерную политику. Об этом заявил тот же чиновник госдепа Мэттью Миллер. «Как мы уже говорили — и это продолжает иметь место — мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной ядерной политики, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал Миллер.

Следует отметить, что решение разместить в Беларуси российское ядерное оружие пока принципиально не повлияло так же и на польские планы, хотя Варшава, конечно, очень обеспокоена. А планы в Польше самые агрессивные. Достаточно вспомнить заявление бывшего командующего сухопутными войсками Вальдемара Скшипчака о подготовке Варшавы к поддержке вооруженного переворота в Республике Беларусь. «Давайте готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Мы должны быть готовы поддержать те войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам», – сказал Скшипчак в конце мая во время своего интервью на польском телеканале Polsat.

К словам отставного генерала следует относиться со всей серьёзностью. Например, ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский считает, что сценарий вторжения Польши в Беларусь давно обсуждается и весьма вероятен. При этом наличие ТЯО в Беларуси учитывается и, как полагает Неменский, в Варшаве либо есть расчет на то, что удастся оперативно перехватить контроль над этими боеголовками, либо на то, что белорусская и российская стороны не решатся их использовать.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков считает, что Польша пойдет на такую авантюру (вторжение в Беларусь – прим. ред.) только при одном условии — если её поддержат страны НАТО. «В июле в Вильнюсе предстоит саммит альянса. Думаю, до него Польша ничего делать не будет, потому что такой неприятный сюрприз для НАТО был бы нежелателен. Однако на саммите Польша однозначно будет поднимать этот вопрос, апеллируя к тому, что Украина проигрывает конфликт, в результате чего Европа находится в опасности. Надо понимать, что здесь они путают причину и следствия — Европа в опасности не из-за специальной военной операции, а из-за того, что стала помогать Украине и всё это идет через польские хабы», – отметил эксперт.

Как видим, эмоциональный всплеск в информационной сфере от коллективного Запада по поводу присутствия российского ТЯО в Беларуси – всего лишь проявление эмоций, вызванных удивлением от того, что оппоненты (Россия и Беларусь) готовы не отступать, добиваясь своих целей в интересах обеспечения собственной безопасности. К сожалению, евроатлантический истеблишмент по-прежнему не в состоянии серьёзно отнестись к действиям тех, кого все ещё продолжает считать слабее, и отказаться от использования военной силы для разрешения кризисной ситуации.

Владимир Вуячич