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Техкульт

В России создали «Патриот К40ТЛ» — дрон, которому не страшны системы РЭБ

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Дрону «Патриот К40ТЛ» не страшна система РЭБ

В России создана новая модель беспилотника, получившая название «Патриот К40ТЛ» и показанная общественности на ПМЭФ 2023. Ключевая особенность новинки заключается в устойчивости к работе систем радиоэлектронной борьбы, известных как РЭБ.

Как уточняют представители компании «Астраком», ответственной за подготовку ПО для нового дрона, в течение будущей недели соответствующие ведомства осуществят все необходимые испытания БПЛА «Патриот К40ТЛ», хотя совместно с российскими разработчиками и производителями комплексов РЭБ уже произведено около десяти тестовых полетов. «Патриот К40ТЛ» имеет на борту тепловизор, а также камеру и дальномеры. Дрон способен подниматься на высоту порядка 2000 метров и действовать в радиусе 20 километров от оператора. При полете БПЛА ориентируется по сигналам российской навигационной системы ГЛОНАСС или американской GPS, а также поддерживает европейскую Galileo и китайскую Beidou, но при их глушении переходит на самостоятельный полет за счет лазерных дальномеров, строящих карту независимо от текущей местности.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
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