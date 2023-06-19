На границе с Украиной создана разветвленная система обороны - Минобороны Белоруссии

Военнослужащий ВДВ Белоруссии дежурит на КПП в Гомельской области недалеко от украинской границы.

Минск. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Белорусское министерство обороны заявило о создании разветвленной системы обороны на украинском участке границы.

"Протяженность белорусско-украинской границы - свыше тысячи километров. Сегодня эта территория под охраной белорусской армии, здесь создана разветвленная система обороны, которая включает в себя многочисленные опорные пункты, блокпосты и огневые точки", - сообщил в воскресенье телеканал белорусского Минобороны ВоенТВ.

"Сплошные леса, болота и торфяники. Выстроить серьезную линию обороны на таких участках - задача непростая. Гвардейцы оборудовали позиции, взяли под охрану стратегически важные объекты - дороги аэродромы, мосты", - отметили там. Сообщается, что речь, помимо прочего, идет о круглосуточной работе КПП, блок-постов и патрулей вдоль границы и основных дорожных направлений.