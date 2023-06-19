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Интерфакс-АВН

Великобритания, Нидерланды, Дания, Португалия в июле начнут поставлять беспилотники на Украину - СМИ

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Использование квадрокоптера T150 британскими коммандос на Кипре
Использование квадрокоптера T150 британскими коммандос на Кипре.
Источник изображения: invoen.ru

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Беспилотники ряда европейских компаний, приобретаемые через возглавляемый Великобританией международной фонд военной помощи Киеву, начнут поступать на Украину в июле, сообщило в субботу издание Defense news.

"Финансируемые Данией, Исландией, Литвой, Норвегией, Швецией, Нидерландами и Великобританией поставки от этого фонда, созданного прошлым летом, станут поступать первыми партиями в июле", - говорится в публикации.

БПЛА передадут в рамках первого транша помощи в $212 млн, о выделении которого сообщили в феврале. Ранее фонд презентовал видеоролик с готовящейся к отправке техникой, на котором аналитики смогли узнать квадрокоптеры T150 от британской компании Malloy Aeronautics, нидерландские беспилотники DeltaQuad Pro VTOL и Astero ISR от датской фирмы Nordic Wing.

В компании Tekever, базирующейся в Лиссабоне, подтвердили, что в партию БПЛА войдут ее аппараты Tekever AR3. Это разведывательный беспилотник большой дальности, который можно использовать в сухопутных и морских операциях. Он способен нести до 4 кг груза, летать со скоростью 75-90 км/ч. Он обладает системой вертикального взлета, его также можно запускать с катапульты. В воздухе Tekever AR3 может держаться до 16 часов.

Фонд получает финансовые средства от оборонных ведомств стран-участниц, а фонд в свою очередь проводит международный тендер для получения определенного военного оборудования.

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