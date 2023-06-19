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Интерфакс-АВН

Шойгу поставил перед ОПК задачу расширять мощности по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем - Минобороны РФ

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"Омский завод транспортного машиностроения"
"Омский завод транспортного машиностроения".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области выполнение государственного заказа по производству танков и тяжелых огнеметных систем, сообщили в ведомстве в субботу.

"Министр обороны РФ указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Шойгу представили автоматическую линию по сборке гусеничных лент, доложили о росте объема выпускаемой продукции по всей номенклатуре.

"Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации", - сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, начальник главного автобронетанкового управления российского Минобороны Александр Шестаков доложил Шойгу, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.

"Шестаков отметил, что модули комплексной бронезащиты будут отправлены эшелоном вместе с танками, а устанавливаться, учитывая их габариты, будут уже в районах сосредоточения войск", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что Шойгу также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона.

"Начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру, что к настоящему времени на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тыс. различных артиллерийских установок", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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