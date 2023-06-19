Глава SR Space: в течение года мы перейдем от ракеты "Небо" к первому полету "Космоса" - Интервью ТАСС

Российская компания SR Space и IT-холдинг Т1 подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о разработке суборбитальной ракеты-носителя и ее запуске за линию Кармана. Это будет первая российская частная ракета, которая достигнет космоса. Осуществить пуск планируется в конце года. О разработке ракеты "Небо", создании спутников и разработке беспилотников в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2023 рассказал гендиректор SR Space Олег Мансуров.

— Раньше компания SR Space больше жила за счет инвестиций, поменялась ли сейчас экономическая политика у компании? Вышла ли она на самоокупаемость?

— С прошлого года у нас изменилась экономическая политика, структура капитала в целом. Если мы до 2022 года были больше как венчурный проект, то есть жили только за счет инвестиций, то примерно четверть финансирования прошлого года составила выручка. И тенденция продолжает меняться. Я надеюсь, что в этом году больше половины финансирования будет продиктовано именно поступлениями от продаж наших сервисов и услуг или наших продуктов и в меньшей степени мы будем зависеть от инвесторов.

Хотя возможен и другой сценарий. Если нас проинвестирует крупный стратегический партнер на долгосрочную перспективу, тогда, конечно, размер инвестиций будет в разы превышать выручку.

— Какое направление приносит наибольшую выручку?

— Сейчас у нас два направления, которые являются генераторами выручки и прибыли. Это направление по анализу обработки данных SR Data, в которой создано несколько продуктов для "умных" городов, аграрного сектора, экомониторинга. Кроме этого, активно приносит выручку новое направление, которое мы запустили полгода назад, — это различные беспилотники.

— Можете подробнее рассказать про беспилотники, какие беспилотники сейчас созданы?

— У нас сейчас ведется работа над несколькими типами беспилотников самолетной схемы. Один беспилотник используется для мониторинга или наблюдения на дальних расстояниях. И есть беспилотник, который подешевле, он используется для мониторинга нескольких километров в течение короткого периода времени. Основное, на чем мы сосредоточены, — это программное обеспечение (распознавание различных образов, например, посевов, сорняков, незаконных строений или свалок) и автопилот, чтобы фактически беспилотные авиационные системы могли работать без управления оператора. Это наши два конкурентных преимущества.

— Получается, у вас полностью собственная разработка — и беспилотник, и "начинка"?

— Мы сами разработали полностью конструкцию и программное обеспечение в наших беспилотниках. Есть элементы собственной разработки, но компонентная база в основном вся иностранная, то есть покупная. Да, мы ее перепрошиваем, перепрограммируем.

— Скажите, ваши беспилотники чисто фотосъемкой занимаются или могут нести грузы?

— Нет, сейчас мы с грузами не работаем. Наша основная задача — это все-таки наблюдение и связь, потому что связь — это тоже критическая технология для такого рода аппаратов. Часто бывает, что связь теряется, отсутствует GPS или ГЛОНАСС. Беспилотники теряются, улетают куда-то не туда, разбиваются. Чтобы этого не было, важно выстроить связь и по системе управления, и по видеоканалу.

— Имеется в виду связь с самим беспилотником, а не организация связи для абонентов?

— Речь идет об управлении беспилотниками за счет прямого управления с пульта оператора или через ретрансляторы. В частности, мы готовимся сейчас к эксперименту, когда мы сможем управлять беспилотным летательным аппаратом с помощью сигналов из космоса.

— Возвращаясь к теме беспилотников, скажите, применяются ли ваши технологии в зоне спецоперации? Используются ли ваши беспилотники?

— На данный момент наши беспилотные авиационные системы там не применяются. Они носят больше гражданский характер. Для такого рода применения как раз необходимо развитие технологий связи, противодействия радиоэлектронной борьбе.

— Сейчас много заказов на беспилотники у вас?

— Да, у нас в этом направлении рост значительный. То есть фактически мы сейчас перешли к экспериментальной партии. Если в течение лета все будет успешно реализовано и продемонстрирует себя в массовом применении, то тогда мы перейдем к полноценному серийному производству, а это значит, речь будет идти о сотнях и о тысячах штук.

— В месяц или в год?

— В месяц.

— Разрабатываете ли вы какое-то средство, которое, может быть, помогает обнаруживать беспилотники?

— Да, такой запрос тоже есть. Он поступает от различных учреждений, потому что сейчас безопасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами, волнует многих, в том числе простых обывателей. Поэтому работаем по направлению детекции. Сейчас у нас есть уже несколько разработок, которые тестируются. Скорее всего, в течение нескольких месяцев будет релиз гражданского коммерческого продукта, который сможет купить любой гражданин Российской Федерации.

— Речь идет о каких-то портативных устройствах или это какое-то большое устройство?

— Нет, речь идет как раз о портативном носимом устройстве. Детекция происходит примерно в 500 м от человека. Возможно также определение направления прилета или подлета беспилотного летательного аппарата.

— Силовые ведомства интересуются разработкой?

— Да.

— Так как ваши беспилотники самолетного типа, требуется ли какая-то взлетно-посадочная полоса или катапультное устройство?

— Если мы говорим, к примеру, о дроне-наблюдателе "Стерх", то он подразумевает два типа взлета: с небольшой взлетной полосы, которой может служить обычная дорога, или с катапульты.

— Какие-то специальные мини-аэродромы для дронов строить не нужно?

— Нет, мы работаем в сегменте совсем небольших дронов с размахом крыла до 2 м.

— Могут ли ваши беспилотники летать роем?

— На данный момент это невозможно, но мы в этом направлении работаем. И здесь как раз один из основных вопросов — это система взаимодействия, та же связь. Для этого нам как раз необходимы космические аппараты, которые обеспечат такое взаимодействие и управление роями беспилотников.

— Речь идет о группировке SR NET?

— Фактически это одна из задач, которая ставится перед SR NET.

— Как сейчас продвигаются работы в этом направлении? Готов ли уже первый спутник? В какой стадии он находится?

— Сейчас проводятся лабораторные эксперименты наземные. Следующий этап — это эксперименты в атмосфере, то есть с использованием беспилотников и стратостатов. И далее готовится бортовое оборудование для космического эксперимента. Сейчас мы работаем над полезной нагрузкой для космического аппарата.

— Когда он будет запущен?

— Мы планируем запустить аппарат и осуществить демонстрацию технологий в ближайшие два года.

— На ПМЭФ вы впервые представили метановый двигатель. Скажите, пожалуйста, планируется ли его применять в многоразовой ракете? Если да, то на сколько полетов он рассчитан?

— Если говорить о наших тактических задачах, пока речь о многоразовости не идет. Но в целом такого рода технологии и такого рода двигатели позволяют их использовать многократно. Они не требуют больших усилий при обслуживании или при повторном использовании. В этом плане метан намного лучше, чем керосин: после использования метанового двигателя не нужно его разбирать, чистить. Это скорее следующий этап развития после уже реализации доставки на орбиту малых космических аппаратов.

— Вы планируете запустить ракету "Небо" в космос. Скажите, в какой стадии сейчас находится эта ракета? Изготовлен ли уже летный образец?

— Мы работаем в этом направлении. У нас есть крупный технологический партнер, который нам помогает с расчетами, математическим моделированием, с вычислительными мощностями. Проект находится в стадии создания финальной рабочей конструкторской документации. Мы этот проект фактически начали в начале года. Был предварительно проведен аванпроект, эскизное проектирование. Сейчас мы выходим на производство и сборку. Надеюсь, что кооперация нас не подведет и мы сможем все это завершить осенью. Тогда будем готовы уже к пуску.

— С какого космодрома в этот раз планируете?

— Мы рассматриваем несколько вариантов: Капустин Яр, или космодром Ясный, или космодром Восточный.

— Если говорить про космодром Восточный, перешло ли общение с Роскосмосом в практическую плоскость по созданию там инфраструктуры под ваши пуски?

— Нет, на данный момент такое общение не ведется. И оно, наверное, преждевременно, так как все требования к наземной инфраструктуре будут понятны уже после первых полетов наших геофизических ракет.

— Скажите, будет ли какая-то полезная нагрузка у ракеты в этом году?

— У нас готовится эксперимент. Он связан с управлением беспилотными летательными аппаратами из космоса. Полезной нагрузкой как раз будут передатчики и ретрансляторы, которые будут размещены под обтекателем запускаемой ракеты. Через них можно будет осуществлять управление нашими беспилотниками. То есть фактически мы хотим не просто делать беспилотники, а предлагать комплексную услугу, связанную и с их производством, и управлением, и передачей связи.

— В этот раз будет только сигнал передаваться или вы уже будете сразу управлять беспилотником?

— Фактически те сигналы или те данные, которые будут передаваться, — это команды управления. То есть фактически это будет заданный сценарий полета. И беспилотник должен его получить и выполнить его.

— То есть беспилотник уже в этот раз будет управляться из космоса?

— Да, эксперимент подразумевает не только запуск самой ракеты, но и параллельный запуск беспилотного летательного аппарата.

— Именно технологиями, которые будут расположены в этой ракете, правильно?

— Да. То есть это общий комплекс. И суть этого пуска не только в тестировании отдельных элементов ракеты, но и взаимодействия с беспилотным летательным аппаратом и с наземным комплексом управления.

— Какой беспилотник будете поднимать?

— Это беспилотник "Стерх". Это наш беспилотник-наблюдатель. Как раз он способен летать до 100 минут на расстояние до 15 км. Полезная нагрузка у него порядка 4 кг.

— Первый спутник SR NET будет запущен попутной нагрузкой на "Союзе" или на вашей ракете?

— Первый демонстратор точно будет запущен на "Союзе", потому что наша ракета-носитель космического назначения будет готова позже, чем космический аппарат. Но если будут какие-то задержки с "Союзом", тогда, возможно, полетим уже на своей ракете. Но это пока маловероятно.

— Первый спутник вашего производства, который будет запущен, — это спутник связи или спутник дистанционного зондирования Земли?

— Первый спутник — это спутник дистанционного зондирования Земли. Речь идет о кубсате 16U с мультиспектральной камерой, разрешением порядка 2 м. Это во многом отработка технологий. После чего мы планируем перейти к субметровому разрешению, потому что именно на снимки с разрешением меньше метра на пиксель есть большой спрос у нас в стране.

— Когда планируете запустить спутник ДЗЗ?

— Будем надеяться, что следующим летом он уже полетит.

— Как развивается направление SR Data? В прошлом году вы планировали убирать облака с фотографий. Удается вам это делать или нет?

— Да, этот сервис есть, это часть сервиса по продаже и предоставлению снимков. То есть фактически за этот год с предыдущего ПМЭФ SR Data была выделена в отдельную компанию. Она стала резидентом ИНТЦ "Сириус", создала свою платформу по предоставлению и продаже космических снимков с разных космических аппаратов и спутниковых группировок, в основном иностранных. Кроме этого, было создано несколько сервисов. Это сервис для "умного" города: определение незаконных построек и мониторинг инфраструктуры. Второй сервис — это экомониторинг, то есть определение незаконной вырубки леса, незаконных свалок, последствий стихийных бедствий и так далее. И третий сервис предназначен для сельского хозяйства.

— Пожары в лесах помогаете отслеживать?

— Мы хотели бы это делать, но для этого нужны инфракрасные зондировщики. На данный момент у нас такие снимки в ограниченном количестве. Один из следующих сервисов — это как раз сервис по предотвращению или по фиксации возникновения лесных пожаров. В целом если говорить про планы развития SR Data, то это увеличение количества сервисов на той геоинформационной платформе, которая у них есть. Второе направление роста SR Data — это создание своей сети станций приема данных напрямую с космических аппаратов. В рамках этого проекта планируется размещение пяти таких антенн в разных частях Российской Федерации.

— А где?

— Предполагается, что это будет Сочи ("Сириус"), Мурманск, Республика Алтай, еще одна точка в районе Тикси на севере Якутии и в районе Владивостока, скорее всего, на острове Русский.

— В Сочи когда планируете открыть?

— Они будут открываться параллельно. Зависит от контракта.

— Если рассматривать SR Data, у вас в основном заказчики частные или государственные?

— В основном это частные компании: агрохолдинги, банки. Но вот что касается городов, мы сейчас плотно работаем с несколькими городами, в том числе с правительством Москвы. Надеюсь, здесь мы выйдем на полноценное внедрение этого сервиса.

— Скажите, применяете ли вы 3D-печать при создании беспилотников, ракет, может быть, спутников?

— На данный момент да, мы применяем 3D-печать. Причем это чаще всего для двух типов изделий: внутренние компоненты беспилотных летательных аппаратов и камера сгорания и сопло для нашего двигателя. Если в первом случае речь идет о различного рода полимерах, то во втором случае речь идет о металлических сплавах.

— В какой стадии сейчас находится проект ракеты "Космос"?

— Фактически мы ставим перед собой амбициозную задачу и малый срок перейти в течение года от "Неба" к первому полету "Космоса". Потому что фактически "Космос" — это увеличенный вариант "Неба", работающий на тех же принципах, на такого же рода двигателе. И в этом смысле "Небо" является демонстратором технологий.

— Вы обсуждали уже с другими частными компаниями взаимодействие, чтобы они, например, запускали свои спутники на вашей ракете, когда она будет готова?

— Да, мы обсуждали с несколькими компаниями. Интерес есть. Но какая-то конкретика появится после первого успешного пуска. Скорее всего, первый орбитальный пуск нашей ракеты будет с нашей же полезной нагрузкой. То есть мы будем рисковать.

— Чтобы показать, что вы не боитесь?

— Да. Если вы верите в свою ракету, то вам нужно рисковать своими же космическими аппаратами.

— У вас сейчас есть уже филиал в Сочи, в Рязани. Планируете ли еще где-то открывать филиалы?

— Нашими филиалами в том числе будут те станции приема, та наземная инфраструктура, о которой я ранее сказал, которая необходима для приема данных с космических аппаратов. Кроме этого, мы рассматриваем и Астраханскую область, если мы там будем полноценно развиваться или запускаться. Но каких-то конкретных и скорых планов размещения в новых регионах у нас нет.

— А если говорить про Астраханскую область, то там какое направление?

— Там как раз все, что связано с пусковой инфраструктурой по ракетному направлению.