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Вестник Мордовии

Французские "жестянки" - AMX-10RC очень плохо показали себя в боях

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

AMX-10RC - колесные танки из Франции разочаровали боевиков-националистов своей слабой защитой. Из-за чего их экипажи, опасаясь поражения, предпочитают прятать такую технику в складках местности.

Как сообщает "Российская газета" (проект Русское оружие"), в появляющихся в социальных сетях комментариях отмечалось, что старые советские Т-64 или Т-72 гораздо предпочтительнее, чем эти иностранные "жестянки".

Кстати, и французские специалисты, когда "десятые" только передавались ВСУ, отмечали, что их основное предназначение - действие из засад, разведка и патрулирование, то, чем они обычно и занимались на Ближнем Востоке, в Африке и в ходе миротворческих операций на территории бывшей Югославии. Однако в ходе последних атак их попытались использовать для прорыва обороны, что и привело к ощутимым потерям.

Установленные на AMX-10RC 105-мм пушки вообще себя никак не проявили. Интересно, что на появлявшихся в Сети фото и видеоматериалах устанавливаемых на башнях зенитных пулеметов вообще не видно. Похоже, что ответственные за их применение члены экипажей в боевой обстановке предпочитают вообще не вылезать из-за брони.

330-сильные двигатели способны разгонять 22-тонные машины по хорошей дороге до 85 км/ч. Однако кататься "с ветерком" боевики предпочитают лишь в тылу, когда им ничего не угрожает.

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Страны
Россия
Франция
Югославия
Продукция
AMX-10RC
Т-72
Проекты
ИТ
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