Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2 - СМИ

Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Дания, Нидерланды и немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2, сообщает в четверг "Хандельсблатт".

"Украина получит очередные танки Leopard 2 от ее западных партнеров. "Хандельсблатт" узнало из источников в НАТО, что Дания и Нидерланды профинансировали закупки 14 танков, которые поставит Rheinmetall", - отмечает издание.

В сделке также участвовало правительство ФРГ, которое дало разрешение на экспорт этих вооружений.

Ожидается, что первые танки из этой партии доставят на Украину в январе 2024 года, а все остальные танки прибудут в течение 2024 года.

Ранее ряд западных стран, в том числе Германия, передали Украине танки Leopard 2.