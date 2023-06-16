Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью ТАСС на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) рассказал о вкладе региона в поддержку специальной военной операции, подготовке кадров для оборонного комплекса региона и планах по серийному выпуску беспилотных летательных аппаратов, способных работать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

— Алексей Геннадьевич, буквально в мае в тульском Центре подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов состоялся уже седьмой выпуск, подготовлено 170 специалистов. Планируется ли в регионе начать обучение в этом направлении по дополнительным специальностям, каким именно?

— На данный момент инструкторы тульского центра готовят операторов по трем направлениям: "Высокоскоростные БПЛА", "БПЛА-разведчик" и "БПЛА самолетного типа". Сейчас это самые востребованные специальности. Сфера применения беспилотников очень широка, в сегодняшних условиях по понятным причинам наиболее актуальны военные направления. Но и о гражданских мы не забываем, по ним Тульский государственный технологический колледж с 1 сентября 2023 года начнет готовить операторов. Выпускники смогут работать в картографии, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

— Ранее ТАСС сообщал, что в Тульской области при вашей поддержке специалисты из региона разработали БПЛА из отечественных комплектующих. Планируется ли открыть его серийное производство? Будет ли спрос?

— Подробно говорить об этом не могу, поскольку большая часть информации непубличная. Но такой БПЛА действительно разработан, и сейчас планируется организовать его производство. Особенность такого беспилотника в том, что он способен работать в условиях радиоэлектронной борьбы. Уверен, в сегодняшних обстоятельствах он будет эффективен и востребован.

— Важная для региона тема — работа предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В Тульской области большое внимание уделяется решению кадрового вопроса для оборонки, чтобы обеспечить выполнение гособоронзаказа. Какие именно меры были приняты, каких результатов удалось добиться?

— Для сохранения и привлечения сотрудников в ОПК в 2022 году мы создали штаб по обеспечению оборонки кадрами, он объединил представителей компаний, органов исполнительной власти, учебных заведений и силовых структур. Пакет мер поддержки разработали на основе анализа лучших практик. Все это позволило снизить острую потребность в кадрах: с начала работы штаба на оборонные предприятия пришло около 6 тыс. специалистов. И мы обязательно продолжим эту работу.

— Можно привести примеры?

— Да, например, за каждым предприятием закрепили куратора от центра занятости, для детей сотрудников из сферы ОПК продлили график работы детских садов, для занятых в ночные смены скорректировали расписание автобусов. Иногородним сотрудникам компенсируют аренду жилья. Кроме того, работодатели вводят корпоративные меры поддержки молодых специалистов, платят стипендию и различные пособия студентам-целевикам. Реализуют жилищные программы, оплачивают путевки, развивают систему наставничества, дают социальные отпуска, проводят повышение квалификации.

— Очевидно, что для решения кадрового вопроса также нужно поменять и систему подготовки нужных специалистов. В этом направлении есть решения?

— В целом к подготовке кадров для промышленности — не только ОПК — мы подходим комплексно, выстраивая систему непрерывного инженерно-технического образования. На уровне школ — ранняя профориентация, в сегменте среднего профессионального образования — открытие новых, востребованных специальностей. В этом году у нас открылась специальность "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", в следующем — появятся еще две: "Оператор-наладчик станков с программным управлением" и "Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов".

Также в 2023 году на 10% увеличено количество финансируемых регионом мест по направлению "Машиностроение" — теперь их более 1 тыс. На уровне вузов мы формируем студенческие конструкторские бюро, позволяющие готовить кадры под конкретные производственные задачи. В их работе участвуют наши крупнейшие оборонные предприятия, в том числе Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, Научно-производственное объединение "Сплав" им. Ганичева. Доказал свою эффективность и механизм целевых договоров, чтобы можно было увеличить квоту на их заключение, мы стремимся ежегодно наращивать количество бюджетных мест в университетах области.

— Тульская область одной из первых включилась в оказание помощи участникам специальной военной операции, помогают и жители, и предприятия, и фонд развития региона "Перспектива". Какой общий объем средств направлен сейчас на эти цели?

— Помощь военнослужащим для нас сейчас на первом месте, оказываем ее с самого начала спецоперации. Поддерживаем постоянную связь с бойцами и командирами подразделений, где они служат, следим за тем, чтобы у наших парней было все необходимое. По моему поручению представители регионального правительства регулярно выезжают в места их дислокации.

Всего с начала специальной военной операции на доукомплектование бойцов затрачено более 2 млрд рублей, эта работа не прекращается — мы продолжаем на постоянной основе передавать грузы на передовую.

Кроме того, у нас действует целый комплекс мер поддержки семей участников СВО, это и единовременные выплаты на детей, 120 тыс. рублей на догазификацию, и льготы на оплату капремонта, социальный наем жилья и льготы на проезд в общественном транспорте, бесплатные путевки на отдых для детей и многое другое.