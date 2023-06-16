Пентагон попытался убедить дипломатов, что ядерные угрозы Путина — не шутка

Мирным переговорам на Украине мешают штатские, а не военные лица США, пишет RS. Вашингтон отправляет Киеву передовое вооружение, что прежде считал недопустимой эскалацией, а Пентагон призывает к осторожности, подчеркивая: следует относиться всерьез к ядерным угрозам Путина.

Бранко Марцетич

Складывается впечатление, что переговорам о прекращении огня мешают штатские, а вовсе не ребята с автоматами.

Всю современную историю США "ястребы"-военные досадовали на чрезмерную, как им казалось, осторожность гражданского руководства. Военное руководство осудило нежелание президента Джона Кеннеди использовать против СССР ядерное оружие. А генерала Уильяма Уэстморленда разозлили ограничения президента Линдона Джонсона в воздушной войне во Вьетнаме.

Так вот, есть мнение, что сегодня ситуация изменилась. В недавней статье The Washington Post говорится о готовности США пересечь российские "красные линии" и пойти на эскалацию, передав Киеву больше оружия. При этом газета отмечает, что в отношении отправки Киеву все более современного вооружения внутри администрации Байдена Пентагон считается "более осторожным, чем Белый дом или Госдепартамент".

Эта своеобразная тенденция проявляется на протяжении всего украинского конфликта: военные чиновники США проявляют бóльшую сдержанность, чем их гражданские коллеги.

В ноябре прошлого года — всего через две недели после того, как шквал "ястребиных" нападок со стороны медиа-экспертов и политиков вынудил прогрессивную фракцию в Конгрессе отозвать свое письмо с призывом к дипломатии и отречься от него, — глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во всеуслышание призвал Украину "воспользоваться моментом" и усесться за стол переговоров до наступления зимы.

По сообщениям CNN и The New York Times, его личный совет президенту Джо Байдену отвергли ведущие советники Белого дома, которые сочли, что Киев должен продолжать борьбу. Причем в их рядах оказались как советник по национальной безопасности Джейк Салливан, так и госсекретарь Энтони Блинкен.

"Верхушка Госдепартамента и органов национальной безопасности не хочет давать президенту Владимиру Путину никаких рычагов влияния за столом переговоров", — сообщил тогда CNN. Один чиновник даже заявил, что Госдепартамент, двигатель американской дипломатии, находится "на противоположном полюсе от Милли".

Больше других переговорам противится Совет национальной безопасности Байдена, куда входят в основном бывшие спичрайтеры, помощники президента, юристы, сотрудники Госдепартамента и другие лица без военного опыта, сообщает журнал Politico. При этом "голубиные" замечания Милли, наоборот, отражают укоренившиеся в Пентагоне сомнения, что Киеву удастся вытеснить российские войска с захваченной территории, в связи с чем надвигающаяся зима представлялась хорошей возможностью начать переговоры.

В еще одном репортаже один близкий к Милли чиновник объяснил, что "четырехзвездный" генерал руководствуется опасениями насчет эскалации конфликта. Когда Салливан во всеуслышание опроверг Милли и заверил общественность, что Киев не будет стремиться к переговорам, бывший посол США на Украине Билл Тейлор, ныне сотрудник Американского института мира, приветствовал его слова.

Как мы теперь знаем из "слитых" документов Пентагона с сайта Discord, всего двумя месяцами ранее британский самолет чуть было не столкнулся с российским. Этот инцидент мог спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, если бы не удачный сбой.

Похоже, с той поры мнения сторон не изменились. Совсем недавно, в феврале этого года, Милли повторил, что конфликт закончится за столом переговоров и что для дипломатии существует "скользящее окно", а возможности могут открыться "в любой момент времени". Блинкен же только на прошлой неделе осудил крепнущее мировое стремление к прекращению огня. По его словам, это "узаконит российский захват земель", "вознаградит агрессора" и "накажет жертву".

Что характерно, позиция военных не ограничивается одним Милли. Всего за несколько недель до политической бури вокруг письма прогрессистов Конгресса, к демократии призвал адмирал в отставке Майк Маллен, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов.

Назвав президента России Владимира Путина "опасным" и сравнив с загнанным в угол зверем на фоне подрыва Керченского моста в Крым, Маллен подчеркнул, что к его ядерным угрозам следует относиться всерьез. Все это, заметил он, говорит о необходимости переговоров, и Вашингтону необходимо "сделать все возможное, чтобы решить эту проблему".

Маллен также подчеркнул, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, добавив при этом, что "чем раньше они начнутся, тем лучше". Наконец, Маллен предположил, что четыре восточноукраинские области, вошедшие в состав России месяцем ранее, могут стать частью сделки.

Это пошло вразрез с риторикой как гражданских чиновников, так и СМИ: многие из них по сей день настаивают на полном военном поражении России и даже призывают к ее распаду. С тех пор широко распространено убеждение, что путинские ядерные угрозы — всего лишь блеф, который можно не брать в расчет, что переговоры равносильны капитуляции и что Украина должна сражаться до тех пор, пока не вернет себе всю утраченную территорию.

Всего за несколько месяцев до этого Салливан заявил, что цель администрации — гарантировать, что боевые действия закончатся для Путина "стратегическим провалом", в результате которого "Россия понесет убытки и утратит в долгосрочной перспективе часть национальной мощи". За несколько месяцев до этого, в самом начале боевых действий, историк Нил Фергюсон сообщил, что один высокопоставленный чиновник администрации якобы назвал единственной целью в сложившихся обстоятельствах "конец путинского режима". Показательно, что в том же месяце ему вторил сам Байден со своим импровизированным замечанием, что Путин "не может оставаться у власти".

Многие на Западе подрыв Керченского моста приветствовали, однако высшие офицеры разведки и военные подняли тревогу в интервью с корреспондентом Newsweek Уильямом Аркином. "Складываются те самые условия, которые, по словам Путина, могут оправдать ядерную эскалацию", — предостерег один из них. "Что вынудит его применить ядерное оружие? Вот об этом мы и должны сейчас думать, а не о том, что удовлетворит какого-нибудь вашингтонского эксперта", — сказал другой.

По словам третьего чиновника, нынешняя задача заключается в том, чтобы "подыскать какой-нибудь выход", потому что "благо планеты на данный момент важнее поражения и унижения одного-единственного безумца с ядерным чемоданчиком".

Все это было еще в октябре 2022 года. С тех пор под руководством Байдена и его гражданских советников участие США в конфликте лишь расширилось, и Вашингтон отправляет Киеву уже танки и истребители, которые прежде считал недопустимой эскалацией. Кроме того, Киев фактически получил зеленый свет на удары в пределах российских границ по Крыму — даже при том, что сама администрация признаёт: это может спровоцировать применение ядерного оружия.

Это не первый случай в столетии, когда генералитет идет наперекор военным планам гражданских лидеров. Адмирал Уильям Фэллон, тогдашний глава Центрального командования США, ушел в отставку в 2008 году, осудив администрацию Буша за то, что та, как он выразился, предпочла "барабаны войны" дипломатическому урегулированию с Ираном.

Однако чиновники Пентагона уж точно не превратились в голубей. Так, территорию России Киев атакует с молчаливого одобрения американских военных.

Но одно то, что эти же военные чиновники благосклоннее расположены к дипломатии и больше своих гражданских коллег обеспокоены эскалацией, говорит нам о том, насколько радикально сместился политический центр тяжести в вопросах войны и мира при администрации Байдена. А ведь The New York Times еще в сентябре 2022 года сообщила, что президент "часто напоминает помощникам", что "мы пытаемся избежать третьей мировой".

Спустя 60 лет после распри Кеннеди с военным начальством складывается впечатление, что гражданское руководство не только перестало быть голосом сдержанности, но и само нуждается в сдерживании.