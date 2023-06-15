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Интерфакс-АВН

Капвложения в техперевооружение гражданских верфей оцениваются в 200-240 млрд руб. на 7 лет - глава ОСК

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Генеральный директор ПАО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов
Генеральный директор ПАО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов.
Источник изображения: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Программа технического перевооружения верфей "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), рассчитанная на семь лет, оценивается в 200-240 млрд рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ-2023 глава ОСК Алексей Рахманов.

"Мы посчитали общий объем необходимых капитальных вложений, чтобы "допрыгнуть" до уровня производительности наших иностранных конкурентов: порядка 200-240 млрд рублей, если не считать финансирования текущей доковой программы", - сказал Рахманов.

По его словам, программа рассчитана на семь лет. "Если посчитать в расчете на год, не такие грандиозные деньги - около 25-30 млрд рублей в год закроют все потребности в капвложениях для гражданских верфей", - сообщил глава ОСК.

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