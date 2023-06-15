На ПМЭФ показали технологические новации для Вооруженных сил РФ – БПЛА «Патриот КЗОТ» и комплекс связи «Омега»

Источник изображения: topwar.ru

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены очередные новые технические комплексы, которые затем должны поступить на вооружение российской армии.

Одно из наиболее перспективных направлений, что подтверждено и спецификой боевых действий в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ – разработка беспилотных летательных аппаратов. На ПМЭФ показали новую модель БПЛА «Патриот КЗОТ».

У нового дрона – камера высокого разрешения, тепловизионный модуль. Аппарат способен набирать высоту до 1,6 км, действовать на удалении до 25 км от оператора, а весь дрона составляет всего 1 кг.

Источник изображения: topwar.ru

Другая интересная разработка – передовой аппаратно-программный комплекс «Омега». Его главное предназначение – организация связи подразделений, объединяющая возможности сотовых операторов и оперативной радиосвязи. Напомним, что на недостаточный уровень оснащения российских войск современными системами связи ранее обращали внимание многие эксперты и военкоры, анализируя ситуацию в зоне проведения СВО.

Источник изображения: topwar.ru

Как мы видим, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию, российская военная промышленность не только решает задачи по текущему снабжению войск вооружением и боеприпасами, но и работает над технологическими новациями. При разработке новых дронов, комплексов связи и другого оборудования используется уже накопленный за полтора года спецоперации опыт.