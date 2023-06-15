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Интерфакс-АВН

Цинь Ган в разговоре с Блинкеном потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая - МИД КНР

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Цинь Ган
Цинь Ган.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Пекин. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Глава китайского МИД Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на новые трудности в отношениях Вашингтона и Пекина, а также отметил недопустимость вмешательства США во внутренние дела КНР, сообщили в МИД Китая.

"Цинь Ган прояснил решительную позицию Китая по ключевым вопросам, таким как тайваньский вопрос, и отметил, что США должны уважать ее и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая", - приводят китайские СМИ выдержки из заявления китайского ведомства.

Отмечается, что глава МИД КНР отметил, что "отношения Китая и США столкнулись с новыми трудностями и вызовами". При этом он добавил, что Пекин всегда подходил к двусторонним отношениям на основе принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

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Страны
Китай
США
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