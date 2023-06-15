РФ за год увеличила производство по основным видам вооружения в 2,7 раза - Путин

По наиболее востребованным категориям в 10 раз

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за год производство по основным видам вооружений в России увеличено в 2,7 раза.

"У нас было по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям в 10 раз", - сказал Путин во вторник на встрече с военными корреспондентами.

По его словам, многие предприятия оборонной промышленности в связи с СВО работают в две смены, а некоторые в три, "работают очень качественно".

Путин поблагодарил рабочих и инженеров этих предприятий.

"Вот когда мы говорим об одной из основных задач, которые перед нами стоят, демилитаризации (Украины), вот она так и выполняется. Там у них все меньше и меньше своего, почти ничего не остается (...), а у нас растет и качество улучшается, характеристики, дальность, точность", - сказал Путин.