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Интерфакс-АВН

РФ за год увеличила производство по основным видам вооружения в 2,7 раза - Путин

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ПТРК 9К135 «Корнет-Э»
ПТРК 9К135 «Корнет-Э».
Источник изображения: wikipedia

По наиболее востребованным категориям в 10 раз

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за год производство по основным видам вооружений в России увеличено в 2,7 раза.

"У нас было по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям в 10 раз", - сказал Путин во вторник на встрече с военными корреспондентами.

По его словам, многие предприятия оборонной промышленности в связи с СВО работают в две смены, а некоторые в три, "работают очень качественно".

Путин поблагодарил рабочих и инженеров этих предприятий.

"Вот когда мы говорим об одной из основных задач, которые перед нами стоят, демилитаризации (Украины), вот она так и выполняется. Там у них все меньше и меньше своего, почти ничего не остается (...), а у нас растет и качество улучшается, характеристики, дальность, точность", - сказал Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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