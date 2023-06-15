Пентагон и НАТО продолжают подготовку к открытию очередного фронта против России на территории ее главного союзника – Белоруссии, пишет NDP. Чтобы помочь белорусским радикалам, а также оказать поддержку Тихановской, польское правительство начало активно проводить военные учения.

Ханна Крамер

США знают, как втягивать страны в самоубийственные конфликты. Даже сонных финнов заманили в НАТО, причем в худший из возможных моментов истории. Что же тогда говорить о опереточных империалистах из партии Качиньского, которые давно уже колебались между перспективой застрелиться из-за собственной глупости или попасть в полную зависимость от Белого дома?

Благодаря политике диктатора Качиньского мы оказались втянутыми в украинский конфликт. Белый дом со своей марионеткой под названием "Право и справедливость" (ПиС) пошли ва-банк, поставив все на молниеносную победу над Россией. Прошло почти 1,5 года, риск не оправдался, более того, в настоящее время правящая партия вполне может потерять все.

По этой причине польское правительство продолжает обострять и без того сильно напряженную обстановку. Польские СМИ все чаще сообщают, что Польша и Европа живут на пороховой бочке: нам всем угрожает смертельная опасность, нам всем нужно защищаться и готовиться к борьбе с агрессором.

Цель всей этой военной пропаганды, казалось бы, достаточно очевидна: вбить в незрелые головы польской молодежи убежденность в необходимости умереть во имя так называемой свободы Польши и интересов "Дяди Сэма". Успех этой пропаганды отражают опросы. Треть (30,7%) опрошенных агентством United Surveys поляков считают, что Путин нападет на Польшу. Для сравнения, в прошлом году на этот же вопрос утвердительно ответила одна пятая часть (20,1%) респондентов.

Однако реальная цель милитаристской пропаганды – отвлечь внимание общества от проходящих в Польше учений. Руководят ими Пентагон и НАТО, которые продолжают подготовку к открытию очередного фронта против России на территории главного союзника Кремля – Белоруссии.

Военная элита Польши этого уже даже не скрывает. Несколько недель назад генерал Скшипчак призвал готовиться к восстанию в Белоруссии. "Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко", – заявил он.

Данные настроения подтверждают и представители белорусской оппозиции. Финансируемая польским правительством и осужденная за попытку государственного переворота Светлана Тихановская провозгласила план вооруженного захвата власти в Белоруссии.

Согласно этому плану, террористы Тихановской (так называемый "Иностранный легион") войдут на территорию Белоруссии со стороны Польши и Украины и займут приграничные районы. Одновременно они попытаются заставить белорусов возобновить протесты.

По ее словам, с 2021 года в Польше обучались наемники, террористы, нацисты, была создана так называемая армия "Новой Белоруссии" и полк имени Кастуся Калиновского. Преступница Тихановская даже получила на эти цели от Европы 250 миллионов евро.

Чтобы помочь белорусским радикалам, а также оказать поддержку Тихановской, польское правительство начало активно проводить военные учения. Например, на прошлой неделе в Польше завершились учения "Анаконда-23", тесно сопряженные с американскими учениями "Дефендер-23" и шведскими маневрами "Аврора-23" в рамках инициативы по объединению учений вдоль восточного фланга НАТО под названием Exercise Trifecta.

Сценарий маневров основан на вымышленном геополитическом делении и расположении государств и включает в себя всю архитектуру Вооруженных Сил Польши – в них задействованы не только все рода войск, но и ключевые элементы невоенной инфраструктуры польских регионов: Северной, Центральной и особенно Восточной Польши. Представители польской армии неоднократно подчеркивали, что сценарий "Анаконды-23" максимально приближен к реальной ситуации.

В июне 2023 года начнутся крупнейшие в истории авиации НАТО учения Air Defender. Их цели и масштаб вызывают серьезную озабоченность. В маневрах примут участие 220 самолетов из 24 стран и 100 самолетов ВВС США. "Мы хотим продемонстрировать скорость реагирования авиации НАТО. Кроме того, мы – Люфтваффе – хотим показать, что можем планировать, организовывать и проводить такие большие учения. Сотрудничество 24 стран улучшит нашу функциональную совместимость и позволит надежно сдерживать потенциального агрессора", – заявили организаторы маневров.

Кроме того, в Польше проводятся различные военные курсы для гражданских. Министерство национальной обороны РП предлагает гражданам соответствующие бесплатные тренинги. В их программу входят занятия по обращению с оружием, выживанию в условиях боевых действий, рукопашному бою, военной топографии, инструкторы учат надевать противогаз, объясняют, как себя вести во время тревоги, как оказывать медицинскую помощь. Для этих целей была запущена программа под названием "Тренируйся с армией".

Если вы считаете, что ПиС хочет подвергнуть опасности жизни только взрослых граждан, то вы очень ошибаетесь. Качиньский и его банда в своих имперских амбициях не остановятся ни перед чем. У польского правительства есть планы и на наших детей подросткового возраста.

К сожалению, нас так ничему и не научил опыт немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в чужих войнах, считая их нашими. Чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину: мы рискуем получить миллионы невинных жертв и разрушенную страну, опутанную к тому же долгами и кредитами, которые наши дети и внуки будут платить правительству США…