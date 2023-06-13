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Интерфакс-АВН

Иран ведет с США переговоры об отмене санкций, речи о новом соглашении по иранскому атому не идет - МИД

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Дубай. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Иран и США проводят в Омане переговоры на тему отмены санкций против Тегерана, заявил в понедельник представитель иранского МИД Насер Канаани.

"На просьбу прокомментировать сообщения о консультациях Ирана и США в Омане, Канаани сказал, что Тегеран приветствует посредничество Султаната Омана с целью придать импульс переговорам об отмене санкций", - передает "Тасним".

Он отметил, что при содействии Омана Иран и США уже провели обмен мнениями, и диалог продолжается. В то же время Канаани опроверг предположения, будто цель переговоров - заключить новое промежуточное соглашение по иранской ядерной программе. Представитель МИД подчеркнул, что Тегеран намерен вести консультации лишь о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

"Все остальное мы расцениваем в качестве спекуляций СМИ. Мы не подтверждаем информацию о переговорах по промежуточному соглашению", - пояснил он.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.

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