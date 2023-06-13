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Интерфакс-АВН

Двенадцать истребителей НАТО приземлились на базе литовского Шауляй - командующий ВВС Литвы

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Истребитель F-15C Eagle
Истребитель F-15C Eagle.
Источник изображения: DYLAN MALYASOV OCT 6, 2018

Шауляй. 12 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Двенадцать истребителей и два самолета снабжения НАТО приземлились на литовской базе ВВС Шауляй в понедельник - два транспортно-транспортных самолета С-130 и истребители: по четыре F-15C и F-16, а также по два EF-2000 и IDS Tornado, сообщило агентство BNS.

Самолеты альянса прибыли в Шауляй в рамках проходящих крупнейших в истории НАТО международных учений по развертыванию Военно-воздушных сил (ВВС) Air Defender 23.

По словам командующего ВВС Литвы полковника Антанаса Матутиса, учитывая, что на базе находятся восемь истребителей воздушной полиции НАТО, это исключительно большое количество истребителей, развернутых одновременно.

"Действия разворачиваются с крупных авиабаз, но при ведении войны также необходимо иметь передовые базы. Сегодня отличный пример в Шяуляй - мы видим, как можно очень быстро успешно перебрасывать авиацию с основных баз на передовые базы, которые находятся ближе к центру угрозы", - заявил он журналистам.

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Страны
Литва
Продукция
C-130
EF-2000
F-15
F-16
Проекты
NATO
Военные учения
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