Новые подробности по российскому спутнику «Кондор-ФКА» — аналогов за рубежом нет

«Кондор-ФКА»

В конце мая этого года на орбиту вывели первый образец российского спутника радиолокационного назначения модели «Кондор-ФКА», и в то время лишь уточнялось, что при разработке данного аппарата применялись передовые решения космической отрасли, но, как выяснилось, он имеет любопытные особенности.

В частности сообщается о том, что «Кондор-ФКА» наделили уникальным негерметичным корпусом, выполняющим роль терморегулятора, что обеспечило увеличение его ресурса до 12 лет, тогда как аналогичные аппараты, имеющие герметичный корпус, служат не более пяти лет. Как уточнили в «Ростехе», традиционные герметичные корпуса спутников постепенно разрушаются от происходящих столкновений с разного рода орбитальным мусором и некоторых других факторов, в связи с чем происходит нарушение заданной для оборудования рабочей температуры, что приводит к выходу спутников из строя.

«Кондор-ФКА»

При создании «Кондора-ФКА» был разработан негерметичный корпус, защищающий установленное оборудование от вредного воздействия внешних факторов и поддерживающий нужные для полноценной работы приборов в негерметичной среде условия. Причем, по словам главы ОНПП «Технология» Андрея Силкина, такое решение аналогов за рубежом не имеет. Помимо этого, на создание спутников с негерметичными корпусами уходит менее трех месяцев, значительно повышается их ресурс, снижается общая масса, а также на 15 % увеличиваются полезные внутренние объемы.

Макс Антонов