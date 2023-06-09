Российские военные сообщили о подробном докладе Путину о ситуации на запорожском направлении

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Российское военное руководство проинформировало президента РФ Владимира Путина о ситуации на запорожском направлении, где была сорвана атака вооруженных сил Украины.

"Вчера поздно вечером Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, который подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. И сегодня уже утром начальник Генерального штаба доложил президенту о результатах ночного боя", - сообщил в четверг командующий группировкой Вооруженных сил РФ на запорожском направлении Александр Романчук.

Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что пресечена попытка вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону на запорожском направлении.

"Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сообщил Шойгу. По его словам, подразделения украинской армии обнаружила разведка, по ним нанесен превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.

"На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава. Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили", - сказал министр.