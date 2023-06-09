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ТАСС

Шойгу поручил руководству баз резерва ускорить поставки военной техники в зону СВО

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Шойгу о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону
Шойгу о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону.
Источник изображения: РИА Новости

Министр обороны отметил, что 8 июня ВСУ предприняли попытку наступления

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу указал руководству баз резерва на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в четверг в военном ведомстве.

"В ходе общения с представителями предприятия промышленности министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику", - сказали в министерстве.

Министр отметил, что сегодня Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления. "Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь", - подчеркнул Сергей Шойгу. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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