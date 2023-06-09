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Военное обозрение

Словакия получила третий танк Leopard 2A4 из Германии за поставленные Украине боевые машины пехоты BVP-1

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Источник изображения: topwar.ru

Германия продолжает выполнять свои обязательства за поставки бронетехники Украине в рамках круговой сделки. Как сообщает Министерство обороны Словакии, в республику прибыл очередной танк Leopard 2A4.

Словацкая армия получила третий танк Leopard 2A4 за переданные Украине тридцать боевых машин пехоты BVP-1. Приемка бронетехники была произведена специалистами 14-го танкового батальона 2-й механизированной бригады ВС Словакии. Как уточнили в военном ведомстве республики, все танки передаются согласно ранее утвержденному графику поставок.

Всего Словакия должна получить 15 танков Leopard 2A4 из наличия немецкой армии. Перед поставкой бронетехника проходит комплексный ремонт на предприятии компании Rheinmetall Landsysteme GmbH. Ранее сообщалось, что вся бронетехника будет взята из запасов Rheinmetall, она стояла на вооружении различных стран, после снятия с вооружения была выкуплена концерном. На сегодняшний день словаки получили три немецких танка, остальные двенадцать должны прибыть в республику до конца года.

В настоящее время на базе Военно-технического испытательного института Загорье испытывают учебные боеприпасы, которые будут использоваться в рамках переподготовки экипажей танков. Видимо, немцы учебные снаряды не передали.

Соглашение об обмене боевых машин пехоты на немецкие танки было подписано Министерствами обороны Словакии и Германии 15 ноября 2022 года. Аналогичное соглашение немцы подписали с чехами, предложив им 14 танков Leopard 2A4 и одну БРЭМ BPz 3 Büffel в качестве компенсации за танки Т-72М1, ранее переданные Украине.

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Страны
Германия
Словакия
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-72
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