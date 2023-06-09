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Военное обозрение

Военкор написал об активном наступлении ВСУ на Запорожском направлении: «Потери врага адские»

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время ВСУ продолжают активно наступать на российские позиции на Запорожском направлении, но эти атаки успешно отражаются ВС РФ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Как утверждает военкор, противник пытается наступать волнами, поставив перед собой цель прорвать первую линию обороны ВС РФ. В наступлении задействовали танки и бронетехнику иностранного производства, пехоту. Российские военные уничтожают технику и личный состав, но уцелевшие танки отходят, загружают новые боекомплекты и подразделения пехоты «на броню», и снова атакуют.

Сладков пишет, что противником была захвачена выносная позиция боевого охранения ВС РФ. Однако захватить, отмечает военкор, еще не означает удержать. Артиллерия ВС РФ сразу начинает вести огонь по тем позициям, на которых появляется противник.

Потери врага. Я сейчас цитирую сержанта разведчика 42-й дивизии: «Адские! А у нас нормальные»

- написал Сладков в своем Telegram-канале.

На Артемовском направлении также фиксируются наступательные действия противника. Но российские военнослужащие из 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ устояли, смогли удержать занимаемые высоты, не позволив противнику прорваться и установить огневой контроль над районами Артемовска.

Военкоры обращают внимание, что противник впервые бросил на прорыв танки Leopard 2A4 немецкого производства. Но западная военная техника активно уничтожается российскими войсками, обороняющими позиции на Запорожском направлении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
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