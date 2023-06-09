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Военное обозрение

«Способна пробить броню любого западного танка»: в зарубежной прессе оценили применение ракеты «Вихрь» против ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Армейская авиация ВС РФ принимает активное участие в сдерживании наступательных операций ВСУ, уничтожая атакующие боевые порядки неприятеля, купируя прорывы противника и добивая отступающие силы. Многочисленные видео запечатлели эффективную работу российских боевых вертолётов в последние дни. Одним из основных ударных средств винтокрылых машин является противотанковая ракета «Вихрь», на что обратили внимание в западной прессе.

Как указывается в издании Army Recognition, ПТУР «Вихрь» была разработана концерном «Калашников» совсем недавно: её лётные испытания завершились весной 2021 года. Но с тех пор она стала неотъемлемой частью боевого арсенала вертолета Ка-52.

«Вихрь» в состоянии изменить правила игры в современной войне. Как следует из общедоступных данных, ракета способна пробить броню любого современного западного основного боевого танка, включая композитную и реактивную. Сюда входят такие ОБТ, как американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2

- отмечается в издании, оценивая эффективность ПТУР.

«Вихрь», имея максимальную дальность применения до 10 км (ночью – 5-6 км), благодаря тандемной боеголовке может пробивать до 1000 мм стальной брони, спрятанной за динамической защитой. Целеуказание при управляемом полёте ПТУР осуществляется лазерным лучом, самонаведение – за счёт прицелов с телевизионным (для дневного применения) и с инфракрасным (для ночной работы) каналами.

«Вихрь» может похвастаться вероятностью попадания до 95% по неподвижным целям и до 80% по движущимся. Однако важно отметить, что точность этой ракеты снижается на больших дальностях из-за рассеивания направляющего лазерного луча

- говорится в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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