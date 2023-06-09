Греция и Венгрия не хотят соглашаться на 11-й пакет санкций против РФ, пока Украина не исключит их компании из "черного списка" - СМИ

Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Греция и Венгрия продолжат блокировать готовящийся 11-й пакет санкций ЕС против РФ до тех пор, пока Киев не уберет ряд их компаний из "черного списка" организаций, ведущих дела с Москвой, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

"Греция и Венгрия требуют уступок по вопросу внесения Украиной ряда их компаний в список "спонсоров боевых действий". Афины и Будапешт хотят, чтобы некоторые их компании убрали их этого списка, прежде чем они дадут согласие на новый пакет санкций", - информирует издание.

Кроме того, несколько стран ЕС, в том числе Германия и Франция, выразили обеспокоенность в отношении запрета на обход санкций, "поскольку они опасаются, что он может навредить дипломатическим отношениям". В связи с этим Еврокомиссия (ЕК) уже смягчила свои первоначальные предложения. По словам одного из дипломатов, теперь этот вопрос кажется "решаемым".

Источники отмечали, что ЕК представила новые предложения по санкциям перед встречей постпредов ЕС в среду, однако им все равно не удалось достичь договоренностей по очередному пакету антироссийских мер.

Ожидается, что постпреды ЕС теперь соберутся 14 июня для обсуждения предложенных санкций и их потенциального согласования.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

В мае премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику ЕС в отношении России безуспешной, и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций.

Вместе с тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что предоставление нового транша финансовой помощи Украине и очередной пакет санкций в отношении России вызывает вопросы не только у Венгрии, но и у некоторых других стран ЕС.