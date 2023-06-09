Войти
ТАСС

Бывший генсек НАТО считает, что несколько стран альянса могут ввести войска на Украину

242
0
0
Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен.
Источник изображения: EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ

Андерс Фог Расмуссен заявил, что если Киев ничего не получит на саммите альянса в июле, то Польша и страны Прибалтики могут разместить свои силы на Украине

ТАСС, 8 июня. Бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен полагает, что некоторые страны альянса могут направить войска на Украину.

"Если НАТО не сможет прийти к ясному пути продвижения Украины вперед, существует серьезная вероятность того, что некоторые страны примут меры в индивидуальном порядке", - приводит в среду слова экс-генсека НАТО газета The Guardian. По мнению Расмуссена, если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, то Польша и страны Прибалтики могут разместить свои силы на Украине.

По его мнению, необходимо, чтобы Украина, желательно до саммита, получила письменные гарантии безопасности вне НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 6 июня заявил на саммите "Бухарестской девятки" в Братиславе, что страны - члены НАТО на предстоящей встрече на высшем уровне договорятся об активизации помощи Украине.

7 июня Столтенберг, выступая в Центре за новую американскую безопасность, подчеркнул, что пока преждевременно говорить о возможном исходе саммита НАТО в Вильнюсе относительно вопроса членства Украины в альянсе. При этом генсек в очередной раз подчеркнул, что приоритетом в настоящее время является не вопрос вступления Украины в НАТО, а победа этой страны в конфликте с Россией. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
02.05.2023
Литва втягивает Германию в военное противостояние с Россией
01.05.2023
"Ситуация очень плохая". Польский генерал в шоке от непонятливости Запада
18.08.2022
Шойгу предложил параметры нового мира
10.08.2020
Ближе к России: Пентагон объяснил переброску войск в Европе
20.03.2019
Под каблуком англосаксонской бабушки
22.04.2014
США отправляют на Черное море боевых дельфинов
21.04.2014
ГП "Антонов" протестует против планов правительства по увольнению генконструктора Д.Кивы и развала авиапрома Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 09:14
  • 50825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 08:39
  • 2
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 09.06 06:01
  • 2496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 02:12
  • 1
Шведское Минобороны сообщило об окончании обучения украинских военных эксплуатации БМП CV90
  • 08.06 18:48
  • 1
В России усомнились в характеристиках иранской ракеты
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции