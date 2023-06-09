Бывший генсек НАТО считает, что несколько стран альянса могут ввести войска на Украину

Андерс Фог Расмуссен заявил, что если Киев ничего не получит на саммите альянса в июле, то Польша и страны Прибалтики могут разместить свои силы на Украине

ТАСС, 8 июня. Бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен полагает, что некоторые страны альянса могут направить войска на Украину.

"Если НАТО не сможет прийти к ясному пути продвижения Украины вперед, существует серьезная вероятность того, что некоторые страны примут меры в индивидуальном порядке", - приводит в среду слова экс-генсека НАТО газета The Guardian. По мнению Расмуссена, если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, то Польша и страны Прибалтики могут разместить свои силы на Украине.

По его мнению, необходимо, чтобы Украина, желательно до саммита, получила письменные гарантии безопасности вне НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 6 июня заявил на саммите "Бухарестской девятки" в Братиславе, что страны - члены НАТО на предстоящей встрече на высшем уровне договорятся об активизации помощи Украине.

7 июня Столтенберг, выступая в Центре за новую американскую безопасность, подчеркнул, что пока преждевременно говорить о возможном исходе саммита НАТО в Вильнюсе относительно вопроса членства Украины в альянсе. При этом генсек в очередной раз подчеркнул, что приоритетом в настоящее время является не вопрос вступления Украины в НАТО, а победа этой страны в конфликте с Россией. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.