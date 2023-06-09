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ТАСС

El País: Нидерланды и Украина давят на Испанию, чтобы Мадрид поставил Киеву Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты, Украина также пробовала поднять вопрос о поставках Patriot со Швецией, Польшей или Румынией, а также со странами, которые не входят в ЕС

МАДРИД, 8 июня. /ТАСС/. Нидерланды и Украина оказывают давление на Испанию, чтобы Мадрид поставил Киеву системы противоракетной обороны Patriot. Об этом пишет в четверг газета El País.

По ее информации, президент Украины Владимир Зеленский сделал соответствующий запрос в ходе встречи с главой испанского правительства Педро Санчесом во время саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Этот вопрос также стал предметом обсуждений с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, учитывая, что в этой стране Испания разместила в рамках НАТО батарею ракет Patriot.

Кроме того, по версии издания, Киев пробовал поднять вопрос о поставках Patriot со Швецией, Польшей или Румынией, а также со странами, которые не входят в ЕС, например, с ОАЭ. Как пишет газета, одна из двух батарей, которые есть у Испании, размещена на турецкой базе Инджирлик с 2015 года, а вторая находится в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании и важна для национальной обороны.

El País утверждает, что Мадрид был бы готов передавать Киеву развернутую в Турции батарею, но Эрдоган ясно дал понять, что заинтересован в том, чтобы комплекс остался в республике после 31 декабря 2023 года, когда завершается действие текущих обязательств. Как считает газета, присутствие Patriot в Турции уже давно не отвечает военной необходимости, поскольку риск ракетного удара из Сирии исчез, но имеет высокое политическое содержание, потому что это делает видимой солидарность НАТО с Турцией.

Отмечается, что срок службы имеющихся у Испании батарей подходит к концу. Они должны быть выведены из эксплуатации, если не будут модернизированы.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Сейчас Украине переданы две батареи систем противоракетной обороны Patriot, а всего Киеву обещаны пять батарей. Однако в опубликованном 3 июня интервью Зеленский заявил, что Украине необходимы 50 систем Patriot. 

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