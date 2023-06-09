Новое суворовское училище откроется в Иркутске к новому учебному году - Минобороны РФ

Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ сообщило, что в Иркутске к началу будущего учебного года откроется Суворовское военное училище.

"Новое довузовское учебное заведение Минобороны России будет размещено в черте города после реконструкции и реставрации существующих исторических зданий объекта культурного наследия регионального значения постройки 1912 года, где изначально располагалась военная гимназия, а позже легендарное Военно-воздушное авиационное инженерное училище", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на объекте работают свыше 900 военных строителей, задействовано 60-ти единиц спецтехники - "фронт работ развернут на нескольких площадках одновременно".

"Военные специалисты бережно реставрируют исторический основной корпус с узнаваемой колоннадой входной группой. Производится усиление стен и монтаж перекрытий, устройство инженерных сетей, внутренняя и внешняя отделка", - подчеркивается в релизе.

На текущий момент полностью возведены все три этажа спального корпуса, рабочие занимаются установкой крыши и остеклением. "Полным ходом" идет строительство столовой.