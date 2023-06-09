Войти
Интерфакс-АВН

Новое суворовское училище откроется в Иркутске к новому учебному году - Минобороны РФ

358
0
0
Суворовцы
Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ сообщило, что в Иркутске к началу будущего учебного года откроется Суворовское военное училище.

"Новое довузовское учебное заведение Минобороны России будет размещено в черте города после реконструкции и реставрации существующих исторических зданий объекта культурного наследия регионального значения постройки 1912 года, где изначально располагалась военная гимназия, а позже легендарное Военно-воздушное авиационное инженерное училище", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на объекте работают свыше 900 военных строителей, задействовано 60-ти единиц спецтехники - "фронт работ развернут на нескольких площадках одновременно".

"Военные специалисты бережно реставрируют исторический основной корпус с узнаваемой колоннадой входной группой. Производится усиление стен и монтаж перекрытий, устройство инженерных сетей, внутренняя и внешняя отделка", - подчеркивается в релизе.

На текущий момент полностью возведены все три этажа спального корпуса, рабочие занимаются установкой крыши и остеклением. "Полным ходом" идет строительство столовой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.12.2021
Российские военные получат эвакуаторы для Арктики
13.01.2020
Опубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море
09.07.2019
Евкуров назначен замминистра обороны РФ
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
09.10.2018
ВС РФ пополнит транспортный самолет сверхкороткого взлета и посадки
24.12.2015
Минобороны обвинило США в передаче Турции данных о бомбардировщике Су-24
24.12.2008
В 2008 г. началось реформирование ВС РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 09:14
  • 50825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 08:39
  • 2
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 09.06 06:01
  • 2496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 02:12
  • 1
Шведское Минобороны сообщило об окончании обучения украинских военных эксплуатации БМП CV90
  • 08.06 18:48
  • 1
В России усомнились в характеристиках иранской ракеты
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции