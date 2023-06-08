Министр обороны Беларуси посетил подразделение, на вооружение которого поставлен комплекс С-400

ЦАМТО, 7 июня. Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин 6 июня посетил зенитное ракетное подразделение, на вооружение которого недавно был поставлен новейший зенитный ракетный комплекс С-400.

Глава оборонного ведомства оценил процесс подготовки подразделения к заступлению на боевое дежурство, в том числе способность личного состава к выполнению задач по предназначению, а также готовность вооружения и военной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.