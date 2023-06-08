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ЦАМТО

Министр обороны Беларуси посетил подразделение, на вооружение которого поставлен комплекс С-400

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Виктор Хренин
Виктор Хренин.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 7 июня. Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин 6 июня посетил зенитное ракетное подразделение, на вооружение которого недавно был поставлен новейший зенитный ракетный комплекс С-400.

Глава оборонного ведомства оценил процесс подготовки подразделения к заступлению на боевое дежурство, в том числе способность личного состава к выполнению задач по предназначению, а также готовность вооружения и военной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
С-400 Триумф
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