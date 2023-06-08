Южная Корея выступила против пересечения военными самолетами РФ и КНР без предупреждения опознавательной зоны ПВО страны

Гонконг. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный сотрудник Минобороны Южной Кореи Ли Сын Бом, курирующий международные связи, в телефонных беседах с военными атташе в посольствах России и КНР в Сеуле высказался против того, что военные самолеты РФ и КНР во вторник без предупреждения вошли в опознавательную зону ПВО страны, сообщает "Ренхап".

"Министерство обороны выразило сожаление двум странам в связи с полетом в чувствительные районы вблизи нашего воздушного пространства", - цитирует агентство пресс-релиз министерства.

Ведомство также призвало Россию и Китай принять соответствующие меры для предотвращения повторения подобных ситуаций, заявив, что это может вызвать напряженность в регионе.

Как сообщили во вторник южнокорейские военные, самолеты РФ и КНР вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, не уведомив заблаговременно Сеул об этом.

Всего авиагруппа состояла из четырех самолетов РФ и четырех самолетов КНР. В свою очередь южнокорейское командование подняло истребители на их сопровождение.

В Объединенном комитете подчеркнули, что авиация РФ и КНР не нарушала воздушное пространство Южной Кореи.