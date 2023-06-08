Rheinmetall сообщил о поручении от Минобороны Германии поставить Украине 20 БМП Marder

По данным представителя концерна, объем контракта находится в диапазоне нескольких десятков миллионов евро

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Минобороны Германии поручило оборонному концерну Rheinmetall поставить Украине еще одну партию БМП Marder, состоящую из 20 машин, в ближайшие месяцы. Об этом компания сообщила во вторник журналистам.

Объем контракта, как уточнил представитель концерна, находится в диапазоне нескольких десятков миллионов евро. При этом он добавил, что 20 БМП поступят из старых запасов Rheinmetall и будут подготовлены в ближайшие месяцы. В результате, по его словам, у концерна останется 60 БМП Marder, которые еще подлежат ремонту. 20 БМП идут в дополнение к 40 единицам подобной техники, которые Берлин уже отправил Украине - 20 со складов Бундесвера и 20 из промышленных запасов.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. В планах Берлина передать Киеву 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Кроме того, в список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.