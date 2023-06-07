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Интерфакс-АВН

Иран не вернется к выполнению СВПД до разрешения всех спорных вопросов с МАГАТЭ, заявляют в Тегеране

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Дубай. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Тегеран не подпишет соглашение о перезапуске Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пока не решит все спорные вопросы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил советник иранской делегации на переговорах Мохаммад Маранди.

"Позиция Ирана не изменилась: он не подпишет никакого соглашения до разрешения всех дел с МАГАТЭ", - цитируют во вторник иранские СМИ Маранди.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что его агентство не получило от Тегерана разъяснений по поводу обнаруженных инспекторами агентства в Иране следов урана в трех местах, которые никак нельзя считать ядерными объектами.

В конце мая МАГАТЭ сообщило в конфиденциальном ежеквартальном докладе, что оно решило прекратить расследование следов урана, предположительно обнаруженных на одном из трех объектов - на полигоне Мариван в округе Абаде после получения разъяснений от Организации по атомной энергии Ирана.

Кроме того, в ходе двухсторонних консультаций снят вопрос по поводу зафиксированного на ядерном объекте в Фордо инспекторами МАГАТЭ наличия урана, обогащенного до 83,7%, сообщают иранские СМИ.

По их данным, Гросси сообщил на проходящем в Вене заседании Совета управляющих МАГАТЭ, что агентство впервые установило устройства контроля за уровнем обогащения урана на ядерных объектах в Фордо и Натанзе.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

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