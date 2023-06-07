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Военное обозрение

Официальный представитель МИД КНР: Сколачивание любых военных блоков в регионе – недопустимо

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Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не приемлют усиление военной активности НАТО в регионе. Об этом китайский дипломат рассказал на регулярном брифинге для прессы, ответив на просьбу журналистов прокомментировать высказывания лидеров азиатских стран, включая Индонезию и Сингапур, желают ли они оказаться в эпицентре «новой холодной войны» либо же отдать предпочтение в пользу Китая или США.

Как отметил китайский государственный деятель, такая реакция со стороны стран АТР явно указывает на их нежелание быть втянутыми в очередную блоковую конфронтацию на континенте, когда их заставляют вставать на ту или иную сторону. Напротив, подчеркнул он, все эти государства стремятся к обеспечению защиты, стабильности и развития региона.

В то же время, добавил Ван Вэньбинь, куда более настораживает поведение некоторых стран, которые лишь на словах стремятся сохранить мир и процветание в регионе, создавая при этом, различные военные альянсы, что приводит, тем самым, к усилению влияния Североатлантического военного блока в АТР.

Ван Вэньбинь:

Азия на сегодняшний день является самым перспективным регионом мира в экономическом плане, поскольку отношения между странами основываются на взаимовыгодном сотрудничестве, а потому, сколачивание любых военных блоков – недопустимо

В заключении, коснулся официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства и темы поддержки Пекином ключевой роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН ). По его словам, Китай готов совместно со всеми странами АСЕАН, а также другими партнёрами в регионе предпринять все необходимые усилия, направленные на развитие концепции открытого и взаимовыгодного сотрудничества с тем, чтобы Азия оставалась оплотом мира.

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Страны
Индонезия
Китай
Сингапуp
США
Проекты
NATO
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