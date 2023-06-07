Украине самое место в НАТО – будет на халяву пользоваться безопасностью США

TAC: в НАТО Украина идеально впишется в ряды стран, прячущихся под ядерным зонтиком США

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что "законное место Украины — в НАТО". Брэдли Девлин в статье для TAC с сарказмом рассуждает, что Украина всецело зависит от Запада. Поэтому идеально впишется в ряды других стран, жмущихся под ядерный зонтик США.

Брэдли Девлин

"Законное место Украины — в НАТО", — заявил недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Мы хотим убедиться, что создали для Украины механизмы безопасности на долгосрочную перспективу, чтобы послать очень мощный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уйдем, — продолжил Сунак. — Мы пришли навсегда, и мы продолжим поддерживать Украину не только сейчас, но и в будущем". Может, Сунак и прав: Украина будет как дома в постоянно ширящемся списке стран НАТО, которые пользуются американской безопасностью на халяву.

Новоиспеченный член альянса Финляндия даже не выполняет установленного требования к оборонному бюджету в 2% от ВВП. Какая разница, заходи все подряд! Все равно это правило никто не соблюдает. До Финляндии в 2020 году в альянс влилась Северная Македония (или как там она изволит себя величать). Ежегодно она тратит на оборону порядка 1,5% ВВП (целых 219 миллионов долларов) и занимает по общему вкладу в альянс гордое предпоследнее место. Единственная страна, чей вклад в альянс еще меньше, — это ее предшественница Черногория, которая тратит на оборону 97 миллионов долларов в год, тоже гораздо меньше 2% ВВП.

Слава Богу, страна, которая никак не договорится даже о своем названии, и ее соседка, которая больше смахивает на съемочную площадку, отныне защищены от территориальных притязаний русских. Вы разве не знаете, что обеспечить Голливуд местом для съемок следующего фильма из вселенной Marvel — это основополагающий стратегический интерес США? И не сомневайтесь: если на территорию Америки вдруг посягнут, Черногория и Северная Македония доблестно придут нам на помощь.

Украина всецело зависит от Запада — причем не только по поставкам оружия: без посторонней помощи ее правительство даже на плаву не удержится. Поэтому она идеально впишется в ряды других стран, жмущихся под ядерный зонтик США.