Союз Южной Кореи и США вышел на уровень альянса, основанного на ядерном оружии - южнокорейский президент

Гонконг. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил во вторник, что сегодня союз Сеула с Вашингтоном уже преобразован в альянс на ядерной основе.

"Альянс Южной Кореи и США теперь преобразован в альянс, основанный на ядерном оружии", - cказал он, выступая в День памяти на Сеульском национальном кладбище.

Президент напомнил, что по итогам его апрельского визита в США и переговоров с президентом Джо Байденом была подписана так называемая "Вашингтонская декларация", которая "значительно усиливает действие ядерных активов США в рамках расширенных мер сдерживания".