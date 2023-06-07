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Интерфакс-АВН

Союз Южной Кореи и США вышел на уровень альянса, основанного на ядерном оружии - южнокорейский президент

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Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

Гонконг. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил во вторник, что сегодня союз Сеула с Вашингтоном уже преобразован в альянс на ядерной основе.

"Альянс Южной Кореи и США теперь преобразован в альянс, основанный на ядерном оружии", - cказал он, выступая в День памяти на Сеульском национальном кладбище.

Президент напомнил, что по итогам его апрельского визита в США и переговоров с президентом Джо Байденом была подписана так называемая "Вашингтонская декларация", которая "значительно усиливает действие ядерных активов США в рамках расширенных мер сдерживания".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Проекты
Ядерный щит
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