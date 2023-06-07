Эта страна готова вступить в борьбу с Западом на стороне России

Al Mayadeen: Северная Корея готова вступить в борьбу с Западом на стороне России и Китая

Конфликт на Украине стал частью глобального противостояния Запада и Востока, пишет Al Mayadeen. По мнению автора статьи, нельзя игнорировать и то, что происходит в Азии: Китай и Россия "стали легкими" Северной Кореи, которая не может оставаться в стороне в рамках борьбы с США и Японией.

Конфликт на Украине может превратиться из глобальной конфронтации, последствия которого затронули многие страны, в противостояние между Востоком, защищающим право на свое существование, и снисходительным и высокомерным Западом, которому наплевать на трагедии и беды, с которыми столкнулся мир.

Украинский кризис — уже не только война на истощение, но и необходимая борьба для Соединенных Штатов и оборонительная война для западных стран в целом. Но для России это все еще битва за выживание и существование.

Похоже, что конфликт на Украине может превратиться из глобальной конфронтации, последствия которого затронули многие страны, в противостояние между Востоком, защищающим право на свое существование, и снисходительным и высокомерным Западом, которому наплевать на трагедии и беды, с которыми столкнулся мир.

Российско-украинский кризис ждет новая эскалация в связи с украинской атакой дронов российской территории, что Москва истолковала как попытку изменить правила ведения боевых действий. ВСУ совершили нападение на Кремль в отчаянной попытке поднять моральный дух украинцев и оказать психологическое давление на российскую армию.

Эти изменения в правилах игры произошли в рамках подготовки к крупному наступлению, подготовленному обеими сторонами и направленному на то, чтобы навязать новые реалии на поле боя.

Украина, как обычно, не взяла на себя никакой ответственности за недавние провокации, заявив, что стремится освободить свою территорию, которая якобы была оккупирована Москвой, а атаковать районы России, по словам киевской администрации, в ее планы не входит.

Атаки БПЛА по Москве и Подмосковью сформировали новую стратегию, которая отражает желание и решимость Киева вести борьбу на территории противника и его желание заставить россиян почувствовать то, что чувствовали украинцы с начала конфликта.

Киеву удавалось осуществлять эти атаки постепенно, начиная с обстрелов пограничных постов и попыток проникнуть на российскую территорию. В то же время он отрицал подобные операции и приписывал их проукраинским военным группировкам.

Что касается позиции Запада в отношении этих провокаций, особенно Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, которые в наибольшей степени поддерживают Украину, то они объявили, что снабдили ее оружием для самообороны и работы по освобождению ее территории от «российской оккупации», но Атлантика не допустила бы использование военной техники для атак по российской территории.

В то же время, Запад не возражает против применения натовского оружия против российского присутствия на территории Украины, включая Крымский полуостров, который Россия вернула в 2014 году, и на территории четырех областей, присоединенных РФ несколько месяцев назад. Они имеют в виду использование оружия против Москвы на территории Украины в пределах международно признанных границ между Россией и Украиной, то есть границ 1991 года. США, Великобритания и Франция полагают, что любое посягательство неприемлемо, поскольку это может расширить масштабы конфликта, включив в него государства-члены НАТО, чего западные страны не хотят.

Позиция Атлантики полна лицемерия, запутанности и двуличия, поскольку эти страны не одобряют использование Украиной оружия, которое они поставляют, для нападения на внутренние районы России, но они понимают стратегические и тактические выгоды, которые Киев получает от проведения подобных операций, потому что Зеленский намерен заставить российскую армию отступить. Таким образом, Запад предоставляет ВСУ возможности для проведения «контрнаступления».

То, что происходит на Украине, невозможно отделить от общей международной арены, особенно от недавней эскалации в Индо-Тихоокеанском регионе, который включает в себя 24 государства мира. Они являются важными и активными странами на экономическом, торговом и даже военном уровнях. Не стоит игнорировать и напряженность в регионе Южно-Китайского моря, вызванную усиливающимся американским вмешательством в политику азиатского региона и стремлением США дестабилизировать этот регион.

Похоже, что международная обстановка после саммита «Большой семерки», прошедшего в Японии, будет отличаться от прежней. Несмотря на то, что встреча G7 носит периодический характер, ее проведение в Хиросиме, по-видимому, несет в себе важные политические послания.

Этот город подвергся ядерной атаке со стороны Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, что стало причиной капитуляции Японии и объявления об окончании войны. И сегодня в Хиросиме развязывают третью мировую войну, вероятность возникновения которой действительно огромна.

Самой важной целью этого саммита было направить решительные сигналы как Москве, так и Пхеньяну, а также стоящей за ними величайшей державе, крупнейшему игроку — Пекину.

Пхеньян объявил о намерении запустить спутник, что осудил Токио. Последний заявил, что собьет северокорейскую ракету, если она приблизится к воздушному пространству Японии.

Это была шестая предпринятая Северной Кореей попытка запустить ракету по, но первая с 2016 года, что заставляет нас задаться вопросом: почему именно этот раз привел к эскалации со стороны Японии и объявлению о желании противодействовать запуску северокорейского искусственного спутника, обвиняя Пхеньян в том, что это не просто баллистическая ракета, направленная на дестабилизацию Индо-Тихоокеанского региона?

Похоже, Токио готов реализовать американское видение в регионе, тем более что на острове Окинава самое большое количество американских солдат в регионе, а в Японии находится около 50 тысяч американских солдат. Между двумя странами было подписано соглашение, согласно которому Соединенным Штатам разрешалось передислоцировать свои войска внутрь японской территории, а следовательно, есть возможность переброски их на территорию вблизи Тайваня для противодействия любому возможному китайскому нападению на остров.

Япония объявила о новой военно-стратегической доктрине, которая предусматривает увеличение оборонного бюджета на ближайшие годы. С этой страной нужно считаться, поскольку она является третьей экономикой в ​​мире, пятой военной державой и седьмой страной в мире с точки зрения объема расходов на оборону.

Япония также отличается от остальных азиатских стран, поскольку она была ближе к политике ЕС, ее история имеет много общего с колониальным прошлым европейских государств. У японского народа есть склонность к величию и лидерству, и то, что мы наблюдаем сегодня, когда японцы склоняются перед другими, является лишь результатом избытка силы, которая была применена против них.

Географическое положение Японии также делает ее более уязвимой, увеличивает расходы, необходимые для защиты ее границ, это модель «ленточного» государства. В результате возможность конфронтации между Токио и Пхеньяном, по-видимому, существовала, если бы последний запустил свой спутник и приблизился к воздушному пространству Японии.

Северная Корея рассчитывала на то, что Китай вмешается и разрядит кризис, потому что это самая влиятельная страна для Пхеньяна, потому что КНР — это реальная цель всего, что происходит в регионе. Затем последовало объявление о запуске ракеты Пхеньяном и ее падении в территориальные воды, поставив нас перед рядом вопросов: действительно ли Северная Корея потерпела неудачу при испытании ракеты или же она решила все же избежать какой-либо конфронтации в регионе?

В любом случае Китай и Россия стали легкими, через которые дышит Северная Корея. Поэтому любая угроза для них означает, что Пхеньян окажется в центре этого противостояния.

Также кажется, что в Индо-Тихоокеанском регионе градус напряженности самый высокий в мире из-за растущего американского вмешательства в политику его государств, а также множества спорных вопросов между Соединенными Штатами и Китаем и невозможности найти решение по многим из них.

Позиция Пекина была ясной. Он осудил заявление, сделанное странами «Большой семерки», но, в то же время, оставался открытым для любого диалога с Соединенными Штатами, не препятствовал запланированному визиту министра торговли Китая в США и не отказывался от встречи между министрами обороны двух стран, которая прошла в Сингапуре. Но КНР потребовала, чтобы Соединенные Штаты отменили санкции, которые они ввели в отношении министра обороны Китая.

Соединенные Штаты, со своей стороны, объявили, что не возражают против проведения встречи министров обороны, несмотря на санкции, введенные в отношении китайского главы оборонного ведомства, что ставит под сомнение американские стандарты.

Заявление «Большой семерки» было резким для Пекина, и многие из его пунктов представляли собой вмешательство в его внутренние дела, что потребовало решительного ответа от Министерства иностранных дел Китая, призывающего Соединенные Штаты проявить честность и серьезность и воздержаться от вмешательства в его внутренние дела.

Похоже, что Соединенные Штаты серьезно настроены начать еще одну войну, посредством которой они стремятся измотать Пекин. Так удастся ли последнему отойти и сыграть роль лидера с тыла? И когда союзники Москвы будут вынуждены объявить о своей поддержке?

Автор: Шахер аш-Шахер (شاهر الشاهر)