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Интерфакс-АВН

Байден пока не определился, чью кандидатуру на пост следующего генсека НАТО поддержат США - Белый дом

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден пока не решил, кандидатуру какого политика поддержат США на пост следующего генсека НАТО, заявил в понедельник журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"У меня нет никакой информации по кандидатуре следующего генсека НАТО. Президент пока не принял решение, чью кандидатуру поддержали бы Соединенные Штаты", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Срок полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга истекает в конце сентября. Однажды он уже продлевался, и не исключено, что это может повториться. Традиционно пост генсека НАТО занимает политик из европейской страны, однако, его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

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Страны
США
Проекты
NATO
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