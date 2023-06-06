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Военное обозрение

Силы обороны Финляндии объявили о начале закупок новых бронетранспортёров Patria 6Х6

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Источник изображения: topwar.ru

Финляндия начинает закупку новых бронетранспортеров Patria 6Х6 для сил самообороны республики. Соглашение подписано с финской компанией Patria в рамках совместного проекта с Латвией, Швецией и Германией (CAVS, Common Armoured Vehicle System). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Финляндии.

Согласно обнародованной информации, всего финны закупают 91 бронетранспортер с опционом на поставку еще 70 машин. Кроме самой бронетехники Силы самообороны Финляндии получат также запчасти и необходимое оборудование, а также помощь в обслуживании и эксплуатации новых бронетранспортеров. Обучение экипажей тоже входит в соглашение. Все это обойдется финскому правительству в 208 млн. евро.

Это приобретение обеспечит мобильность армии отечественными транспортными средствами. Они идеально подходят для финских условий и очень рентабельны на протяжении всего жизненного цикла

- заявил министр обороны страны Анти Кайконен.

Поставка первых бронетранспортеров начнется уже в этом году, об окончании поставки сведений нет. В Хельсинки планируют, что БТР Patria 6Х6 обеспечит мобильность финской армии до 2060 года.

В начале 2022 года финское Минобороны заказало поставку трех предсерийных образцов БТР Patria 6Х6 и в июне приступило к проведению всесторонних испытаний бронетехники. Предполагалось, что в течение прошлого года военные получат все необходимые сведения о новом бронетранспортере, а в 2023 году заключат контракт на поставку серийных машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Финляндия
Швеция
Компании
Patria
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