Армения нашла пути закупки вооружений на замену российскому экспорту, сообщил секретарь Совбеза

Ереван. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Армения нашла альтернативные решения закупок вооружения на фоне возникших по этому вопросу проблем с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Есть множество стран, с которыми интенсивно ведутся обсуждения по вопросу покупки оружия. По какой-то части уже имеем результаты, по другой части пока переговоры продолжаются. Армения ищет и находит альтернативные решения, пока возникшая в отношениях Армении и России проблема по части поставок вооружения не решится", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он отметил, что намерен обсудить этот вопрос со своим российским коллегой в Минске в рамках встречи секретарей Совбезов стран ОДКБ.

"Мы понимаем, видим реальность, которая существует - это война Россия-Украина, возможности России обслуживать эту войну, учитываем, что возможности у России не такие большие, чтобы и экспортировать вооружение. И мы пошли по пути поиска других ресурсов", - объяснил Григорян.

14 мая Григорян сообщил, что республика не получает заказанное у России вооружение по нескольким контрактам и что приходится искать новые механизмы и поставки вооружения.