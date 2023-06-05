Членство в ОДКБ создает проблемы для Армении - секретарь Совбеза страны

Ереван. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о проблемах, связанных с членством республики в ОДКБ.

"Членство Армении в ОДКБ, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с другими странами. Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами в направлении укрепления нашего сотрудничество в сфере безопасности и продолжим эту работу", - сказал Григорян в эфире армянского Общественного телевидения.

По его словам, "трудно будет найти пример содействия ОДКБ Армении, начиная с 2020 года".

"С 2020 года со стороны Азербайджана на Армению произошло три широкомасштабных нападения, при которых ОДКБ не оказала Армении какого-либо содействия", - сказал он.

Григорян отметил, что Армения нашла альтернативу - "к примеру, мониторинговую миссию Евросоюза".