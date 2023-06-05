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Интерфакс-АВН

Членство в ОДКБ создает проблемы для Армении - секретарь Совбеза страны

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Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ
Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ереван. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о проблемах, связанных с членством республики в ОДКБ.

"Членство Армении в ОДКБ, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с другими странами. Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами в направлении укрепления нашего сотрудничество в сфере безопасности и продолжим эту работу", - сказал Григорян в эфире армянского Общественного телевидения.

По его словам, "трудно будет найти пример содействия ОДКБ Армении, начиная с 2020 года".

"С 2020 года со стороны Азербайджана на Армению произошло три широкомасштабных нападения, при которых ОДКБ не оказала Армении какого-либо содействия", - сказал он.

Григорян отметил, что Армения нашла альтернативу - "к примеру, мониторинговую миссию Евросоюза".

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Страны
Азербайджан
Армения
Компании
ОДКБ
Проекты
2020-й год
Евросоюз
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