Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям

DE: в Великобритании ожидают диверсий со стороны России

Путин тайно готовит диверсию против британской инфраструктуры, пишет Daily Express. По мнению автора статьи, это может произойти уже очень скоро.

На этой неделе один высокопоставленный российский чиновник (речь идет о Дмитрии Медведеве — прим. ИноСМИ) обвинил Великобританию в том, что она ведет "необъявленную войну против России", и предупредил, что наши вооруженные силы и политики могут "рассматриваться как законная военная цель".

Слова этого чиновника прозвучали очень резко, но они, скорее, указывают на смятение и бессилие России, нежели на появление какой-то новой угрозы для Великобритании.

Россия под руководством президента Владимира Путина остается непосредственной угрозой для Украины, Великобритании и существующего миропорядка, однако в данный момент она выведена из равновесия. Она не в силах вернуть себе инициативу и все больше теряет контроль над ситуацией.

Пока Украина готовится к началу своего долгожданного контрнаступления, вооруженная западной военной техникой, включая ракеты Storm Shadow, переданные ей Великобританией, все, что может сделать российская элита, — это рычать, злиться и ждать.

Лидеры России обнаружили, что, пока они выжидают, они не могут быть уверены даже в собственной безопасности. До настоящего времени Москва по большей части была ограждена от ужасов, творящихся на далеких фронтах Украины. Но на этой неделе Москву атаковали 13 беспилотников.

Российские средства ПВО сумели сбить и вывести из строя большинство из этих беспилотников, однако они не смогли помешать нескольким дронам упасть в элитных районах Москвы.

Украина официально отказалась взять на себя ответственность за удары беспилотников. Однако, когда во время поездки в Эстонию министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли (James Cleverly) его спросили об этом налете, он заявил, что Украина имеет право в рамках своих усилий по самообороне проецировать силу на российскую территорию, если это может помешать Кремлю проводить его специальную военную операцию.

Очевидно, это высказывание Клеверли стало последней каплей для Дмитрия Медведева, бывшего президента России, который в настоящее время занимает должность зампредседателя Совета безопасности РФ. На слова британского министра он отреагировал гневной тирадой, обвинив Соединенное Королевство в ведении необъявленной войны.

Здесь необходимо тщательно соблюдать баланс. Никто на Западе не хочет провоцировать третью мировую войну путем обострения конфликта между Украиной и Россией, который может перерасти в конфликт между Россией и любым членом НАТО, включая Великобританию.

Именно поэтому Соединенные Штаты не одобряют удары украинских сил по территории России, а Вашингтон и Лондон предоставляют Киеву вооружения при условии, что Украина не станет применять их для нанесения ударов внутри России. Это стало важным условием в том числе для отправки партии крылатых ракет Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине.

При том, что русские уже сейчас сталкиваются сопротивлением со стороны решительно настроенных украинцев, Россия ничего не выиграет и в том случае, если этот конфликт перерастет в конфронтацию с НАТО, поскольку у нее просто не будет шансов победить. Подобно той четкой разнице между комментариями британского министра иностранных дел и позицией Соединенных Штатов, Медведеву разрешено делать такие заявления именно потому, что никто не воспринимает их настолько же серьезно, как если бы они исходили от самого Путина.

Между тем есть некая глубокая ирония в том, что нынешний российский режим не может решить, как реагировать на атаку, совершенную неизвестными силами, за которую никто не берет ответственность. Путин гордится статусом мастера так называемой гибридной войны. В 2014 году он отправил своих военных в форме без опознавательных знаков, получивших прозвище "зеленых человечков", чтобы те осуществили захват Крыма. Позже, притворяясь пророссийскими сепаратистами, они проникли в Донбасс.

Теперь же беспилотники неизвестного происхождения разбиваются рядом с особняками его друзей и союзников, и Путин не знает, как на это реагировать. Отсюда и громкие, но пустые угрозы.

Однако нам не стоит расслабляться. Россия вполне способна перейти от обороны к наступлению. Великобритания до сих пор крайне уязвима для секретных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны в зимнее время.

Нам известно, что Россия проводит секретные исследования морского дна в Северном море. Мы должны сохранять бдительность на случай, если Путин попытается тайно осуществить диверсионные акты против нашей критически важной инфраструктуры. Загнанный в угол раненый медведь может быть очень опасен.

Автор: Марк Сидуэлл (Marc Sidwell)