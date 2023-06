Проблемы вооруженных сил Украины - американский взгляд

На американском сетевом ресурсе "War on the Rocks" опубликован небезынтересный материал "What the Ukrainian Armed Forces Need to Do to Win" ("Что необходимо сделать для победы вооруженных сил Украины?") авторства Erik Kramer (Эрик Крамер) и Paul Schneider (Пол Шнайдер) - двух бывших офицеров сил специальных операций США, подвизающихся на Украине в качестве частных военных советников и инструкторов. Поскольку вооруженные силы Украины и России имеют общее происхождение, то легко заметить, что многие упоминаемые авторами как типичные проблемы вооруженных сил Украины в общем характерны и для российской стороны. Обращает также внимание критика авторами тех аспектов состояния украинской армии, которые в уже сложившейся российской популярной традиции считаются сильными сторонами ВСУ (взаимодействие с артиллерией, связь, медицинское обеспечение).

Два подбитых и брошенных полученных от Дании гусеничных бронетранспортёра M113G4DK вооруженных сил Украины в районе Бахмута, ноябрь 2022 года (с) Телеграм-канал Dambiev

Наши инструкторы тренировали отряд украинской Национальной гвардии недалеко от молдавской границы. Когда мы прибыли на полигон, украинское подразделение уже было на полигоне, бросая ручные гранаты в чистое поле менее чем в 200 метрах от нас, а затем без всякого укрытия просто падая на землю и наблюдая, как они взрываются. Затем эти солдаты приступили к обучению стрельбе из пулемета, стреляя с позиций с левой кромки полигона через полигон (без всякого предупреждения). Наши инструкторы вели занятия примерно в 150 метрах от директрисы стрельбы, и пули свистели над нашими головами. Когда мы подошли к ответственному лицу, он сказал, что не стоит волноваться: он украинский морской пехотинец, переживший Мариуполь, и полигон соответствует стандартам НАТО. Мужество и напор ВСУ не вызывают сомнений, но этот пример является небольшим индикатором проблем, мешающих обучению ВСУ, - в первую очередь, отсутствия твердого понимания того, как вести единообразную, последовательную подготовку.

На основании наших девятимесячных тренировок со всеми видами вооруженных сил Украины, включая сухопутные войска, Пограничную службу, Национальную гвардию, морскую пехоту, Силы специальных операций и Силы территориальной обороны, мы наблюдали ряд общих тенденций: отсутствие mission command [показательно, что и сам термин, и его устойчивый русский перевод в отечественной военной терминологии отсутствуют, чаще всего переводится как "управление задачами". - bmpd], отсутствие эффективной подготовки и совместных общевойсковых действий; импровизированные логистика и техническое обслуживание; и ненадлежащее использование сил специальных операций. Эти тенденции подрывают сопротивление Украины и могут помешать успеху будущего наступления.

Как Украина может изменить формулу в свою пользу? Ответ заключается в единой общевойсковой подготовке с упором на mission command от уровня бригады и ниже, чего ВСУ могут достичь с помощью повторяемой тридцатидневной программы "обучения инструкторов". Эту подготовку могли бы осуществлять нанятые западные военные инструкторы, работающие с украинскими военными ветеранами на Украине. Такая подготовка позволит ВСУ проводить общевойсковые операции и извлечь выгоду из преимуществ, которые дает приток передовой западной военной техники, и, как мы надеемся, позволит Украине преодолеть преимущество России в живой силе.

Отсутствие mission command

По нашему опыту, во многих частях и штабах ВСУ не поощряется личная инициатива, взаимное доверие или mission command. Как Майкл Кофман и Роб Ли недавно говорили в подкасте Russia Contingency, значительная часть вооруженных сил Украины имеет старый советский менталитет, который требует принимать большинство решений на более высоких уровнях. Наблюдая за командирами на уровне бригады и ниже, у нас сложилось впечатление, что младшие офицеры боятся совершать ошибки. Во время наших тренировок с полевыми офицерами ВСУ они часто нас спрашивают, каково наказание за неудачу во время выполнения задачи или за принятие неверных решений. Нас также неоднократно спрашивают на каждом этапе планирования или операции: "Кому разрешено принимать это решение?" Они удивлены тем, что боевые капитаны американских батальонов (штабные офицеры, которые обеспечивают текущие действия батальона) имеют право принимать решения или отдавать приказы от имени командира батальона.

Во время учений мы неоднократно наблюдали, что процесс планирования украинских военных требует отдельных приказов для каждого этапа операции. Например, батальон в обороне не может вести контратаку, даже если его атакуют. У них нет потенциальных резервных задач, таких как "готовность к контратаке", которые планируются заранее, чтобы использовать неожиданные возможности. Они должны ждать приказа. Конечно, процесс планирования украинских вооруженных сил основан на местной доктрине, и в реальном бою он зависит от командира. Однако мы наблюдаем, что в украинском офицерском корпусе происходят серьезные изменения. Младшие офицеры понимают, что они должны избавиться от старого менталитета, но продолжают сталкиваться с сопротивлением старших офицеров, преданных советской доктрине и централизованному планированию. Майкл Кофман и Роб Ли сделали аналогичные наблюдения после своей последней наблюдательной поездки на Украину.

Обучая все компоненты ВСУ, мы постоянно сталкиваемся с нехваткой опытного унтер-офицерского корпуса. Часто можно увидеть, как полевые офицеры бегают во время обучения, подсчитывая личный состав и координируя прием пищи. В Соединенных Штатах требуются годы, чтобы подготовить только младшего унтер-офицера. Старшие унтер-офицеры на уровне взвода имеют не менее десяти лет опыта. В вооруженных силах США лейтенанты возглавляют взводы, но обучение взвода является работой сержанта взвода. На Украине это работа командира взвода, самого только что закончившего военное училище - руководить и обучать свой взвод. Без эффективных унтер-офицеров mission command на уровне роты и ниже практически невозможно, и они несут прямую ответственность за заботу, наставничество и обучение солдат.

Отсутствие эффективного обучения

Нынешняя философия подготовки вооруженных сил Украины основана на старой советской модели. Крупномасштабные тренировки на уровне батальона заранее тщательно организованы и отрепетированы. Во время нескольких учений мы были свидетелями того, как командиры рот наблюдали за учениями издалека и лишь изредка вмешивались. Они действовали больше как наблюдатели, чем непосредственные участники. Эта философия меняется, и, как отмечается в подкасте Russia Contingency, это во многом, кажется, является следствием смены поколений. Младшие офицеры более открыты для западного стиля военного руководства, в то время как старшие офицеры цепляются за советскую доктрину. Несмотря на эти тенденции, нам еще предстоит увидеть какие-либо настоящие общевойсковые учения с участием пехоты, артиллерии и танков, работающих вместе. Синхронизация всех этих различных элементов для достижения максимального военного эффекта, предотвращения дружественного огня и дезорганизации противника требует повторных тренировок на всех уровнях командования, чтобы дать позволить командирам совершать ошибки и отрабатывать процессы.

Одна из важнейших проблем заключается в том, как тренируются украинские военные и как у них создаются учебные центры для военнослужащих. В вооруженных силах Украины у каждой структуры, вида и рода войск есть свои учебные центры, штабы, академии и режимы обучения. Редко они обмениваются инструкторами или, например, чтобы подразделения Национальной гвардии тренировались в армейском учебном центре. Мы напрямую обратились к нашим украинским коллегам с просьбой доставить некоторое количество военнослужащих Территориальных сил обороны для обучения на базе Национальной гвардии. Нам сказали, что это невозможно, потому что они не Национальная гвардия. Эта система крайне неэффективна. Она растрачивает ресурсы впустую, а также приводит к совершенно разным уровням компетентности между структурами и подразделениями. Силовые структуры Украины также не проводят планирование и подготовку по одной и той же доктрине или тактике, методам и процедурам. В результате, когда украинские силовые структуры проводят совместные действия, то взаимное непонимание, недоверие и отстуствие взаимодействия очень распространены.

Как отмечалось на этом ресурсе, существует несколько волонтерских организаций, обучающих вооруженные силы Украины. Большая часть этого обучения сосредоточена на основных навыках солдат на уровне роты или взвода. Обучение носит разрозненный и бессистемный характер, а качество обучения варьируется. НАТО обучает отдельные подразделения и военнослужащих за пределамиУкраины. Хотя это обучение может быть эффективным и необходимым для некоторых военных специальностей, таких как экипажи танков и расчеты систем HIMARS, оно ведет к единовременному выводу подразделений и военнослужащих с линии фронта на недели, если не месяцы. Командиры не могут позволить себе терять части и солдат на продолжительное время. Согласно нашим полевым исследованиям, эту проблему необходимо срочно решать, потому что большинство подразделений, которые мы обучаем, отправляются на фронт на следующий день после того, как мы закончим тренировочную сессию. Мы также считаем, что усилия по обучению за пределами Украины не являются последовательными и не используют общие программы обучения. Кроме того, такие зарубежные усилия по обучению придерживаются доктрины принимающей страны. Хотя они и пытаются учитывать украинские реалии, многие из них не полностью адаптируют свои тренировочные режимы к тому, как воюют украинцы, особенно с учетом украинских доктринальных и правовых ограничений на операции.

Отсутствие общевойсковых операций

Серьезной проблемой для вооруженных сил Украины является непоследовательность проведения общевойсковых операций. Отсутствие комбинации синхронизированных операций приводит к большим потерям людей и техники, а также к неудаче действий. Судя по нашим разговорам с командирами украинских рот и нашими собственными инструкторами, воевавшими в составе ВСУ, танки используются больше как подвижная артиллерия, а не в совместных действиях с пехотой, когда бронетехника вступает в бой непосредственно перед пехотой. Мы своими глазами видели расстрелянные стволы танков и артиллерийских орудий из-за их постоянного использования для обстрелов на максимальной дальности или чрезмерного использования без обслуживания или замены. Майкл Кофман сделал аналогичные наблюдения. Отношения бронетехники и пехоты должны быть симбиотическими, но это не так. В результате пехота ведет лобовые атаки или действует в городских условиях без защиты и огневой мощи танков. Также артиллерийский огонь не синхронизирован с маневром. Большинство подразделений не общаются напрямую с поддерживающей артиллерией, поэтому вызов огневых задач происходит с задержкой. Нам сказали, что подразделения должны использовать посыльных для передачи огневых задач артиллерийским батареям из-за проблем со связью.

Большинство военных операций не поэтапны и носят последовательный характер. Огонь и маневр, например, планируются отдельно от действий пехотных частей, а пехотные части планируют свои действия отдельно от поддерживающей артиллерии. Этот менталитет также распространяется на координацию с соседними подразделениями, которая либо отсутствует, либо встречается редко, что ведет к частым случаям дружественного огня. Командиры подразделений беспокоятся о коллаборационистах [русских агентах] и ​​поэтому не решаются передавать важную информацию, которая может быть использована против них, другим подразделениям.

Эти проблемы усугубляются ненадежной связью между подразделениями и высшим руководством. В вооруженных силах Украины имеется множество радиостанций, уязвимых для глушения. Кроме того, действия батальона в основном представляют собой независимые действия рот, которые не сосредоточены на основных усилиях в сочетании с вспомогательными усилиями. ВСУ не комбинируют воздействие на противника, поэтому операции носят фрагментарный и разрозненный характер. Отдельные задачи не поддерживают друг друга, а задачи подразделений более низкого уровня не "вложены" в задачи частей более высокого уровня. Поддержка также частно не синхронизирована с действиями.

Ситуативные логистика и техническое обслуживание

Западная помощь имеет решающее значение для обороны Украины. Однако разнообразие вооружения и техники, которое сейчас использует Украина, привело к серьезным проблемам с логистикой и техническим обслуживанием. По нашему опыту, украинские военные каннибализируют новую технику, поступающую на Украину, для укомплектования техники, развернутой на поле боя. В результате передовые части получают лишь небольшой процент от той техники, которая поставляется в страну. Например, на Украину прибывает пулемет калибра 12,7 мм с дополнительными стволами, деталями, руководствами и аксессуарами, но к тому времени, когда он попадает на Донбасс, от него остается только тело.

Как неоднократно писалой, украинские военнослужащие были вынуждены изучать видео на YouTube, чтобы узнать, как использовать новое и незнакомое вооружение. Кроме того, менталитет распределения поставок в Украине заключается в экономии ресурсов. Большинство офицеров снабжения батальона просто назначаются, а не проходят специального обучения. У них может быть помощник и несколько транспортных средств, но все опирается на их личную инициативу. Обслуживание основано на каннибализации, обмене техникой между подразделениями и войсковом ремонте. На уровне подразделения, батальона, бригады и склада нет постоянного потока запчастей или системы обслуживания. Навыки обслуживающего технику личного состава основаны больше на личных способностях и меньше на специально подготовленных специалистах. У всех родов войск есть курсы по техническому обслуживанию, но это не приводит к созданию готового пула технических специалистов.

Такое отношение к техническому обслуживанию выражается в том, как танки, бронетехника и артиллерия используются в бою. Подразделения оберегают эти средства и используют танки больше как артиллерию, чем в общевойсковых действиях с пехотой. Бронированные машины будут доставлять солдат на передовую, но часто отступают, когда попадают под обстрел. Мы также видели, как стволы 155-мм гаубиц, предоставленных западными странами, были расстреляны из-за того, что они использовались на максимальной дальности и с использованием максимальных пороховых зарядов, чтобы держать орудия вне досягаемости контрбатарейного огня. В условиях предстоящего украинского контрнаступления эффективное использование этих средств будет залогом успеха, а в ходе наступательных действий атакующий обычно теряет больше танков, бронемашин и артиллерии, чем обороняющийся. Это потребует изменения менталитета.

Отсутствие скоординированного технического обслуживания и логистики также сказывается на медицинском обслуживании. Медицинская эвакуация и уход носят бессистемный характер. Опытные украинские военные медики неоднократно заявляли, что многие из эвакуированных выжили бы, если бы им была оказана неотложная помощь своевременно. Вооруженные силы Украины могут решить эту проблему с помощью системного логистического процесса.

Ненадлежащее использование сил специальных операций

Украинские силы специальных операций (ССО) различаются по своим возможностям, подготовке и специальностям. К сожалению, многие из них используются как обычная пехота. Это сводит на нет навыки, которые делают эти подразделения специализированными. В связи с интенсивными боевыми действиями и продолжающимся контрнаступлением российских войск, подразделения сил специальных операций часто посылаются в окопы и не выполняют традиционные для сил специальных операций рейдовые, разведывательные и засадные задачи. Эти разрозненные усилия приводят к высокому уровню потерь и отсутствию действий сил специальных операций, предполагающих внезапность или скрытность, которые могут поддерживать и усиливать действия общевойсковых сил батальона и бригады. Традиционно военнослужащие ССО получают лучшую подготовку и имеют меньшую огневую мощь, чем обычные пехотные подразделения, поэтому впустую растрачивается ценный актив, для восстановления которого требуется время. Подразделения украинских ССО, состоящие из иностранных добровольцев, предоставляют свои услуги командирам общевойсковых частей без привязки решаемых задач к какой-либо стратегической или оперативной цели. Одним из примеров такой задачи были действия типичного командира бригады, который доложил своему командованию, что он занял деревню, отбитую у русских. Когда он понял, что информация, которой он располагал, была ошибочной и что его части остановлены, он попросил подразделение иностранных добровольцев ССО проникнуть в оккупированное село и сфотографировать украинский флаг, установленный на крыше здания в центре села. Подразделения сил специальных операций быстро истощаются, а пополнению не хватает подготовки и опыта для выполнения настоящих задач, характерных для сил специальных операций.

Как исправить эти проблемы?

Решение этих проблем требует перераспределения ресурсов и изменения менталитета. Это, пожалуй, сложнее, чем выделять больше ресурсов и тратить больше денег. Мы рекомендуем централизованно спланированную, выполняемую на более низком уровне, синхронизированную программу обучения, ориентированную на 20-30-дневный режим обучения для каждой бригады. Этот подход известен как "программа обучения инструкторов" и предназначен для создания кадров инструкторов, которые затем могут продолжать обучать новых украинских офицеров, прошедших циклическую подготовку по программе. Программа обучения должна иметь достаточную гибкость, чтобы вносить коррективы в зависимости от изменений на поле боя и различий между подразделениями. Крайне важно, чтобы это обучение проходило на территории Украины с привлечением местных и иностранных инструкторов на западном и советском вооружении.

Основным формированием вооруженных сил Украины является легкий пехотный батальон. Программа обучения, ориентированная на такую часть, должна служить основой для всей подготовки и быть организована в виде серии десятидневных учебных курсов, за которыми следуют восьмидневные завершающие упражнения. Оттачивание основ военного дела и планирования на уровне батальона приведет к успеху на поле боя и уменьшит потери. Эта подготовка будет включать десятидневную индивидуальную подготовку солдат для рядовых и унтер-офицеров и десятидневный курс командиров рот и взводов. Первый курс будет посвящен основам военного дела и тактике легкой пехоты, а унтер-офицеры будут сосредоточены на лидерстве и логистике. На уровне батальона курс будет сосредоточен на наступательных и оборонительных действиях роты как в сельской, так и в городской местности. Третий десятидневный курс будет курсом планирования операций бригады и батальона и штаба. Этот курс будет посвящен основным наступательным и оборонительным действиям батальона, штабным задачам и действиям, а также циклу планирования продолжительностью от двенадцати до двадцати четырех часов.

Процесс планирования должен быть уменьшенной версией процесса принятия военных решений США и НАТО. Большинство операций в Украине планируются менее чем за сутки или даже за несколько часов. Украинская доктрина, правила и положения также требуют, чтобы командир утверждал каждый шаг постановки задач, поэтому необходим процесс, адаптированный к условиям Украины. Обучение будет включать планирование действий в городе. В него будут включены общевойсковые действия, включая взаимодействие огня, саперов, БЛА и бронетехники. Курс также выработает организацию связи на уровне бригады и батальона. Кроме того, это обучение должно быть направлено на интеграцию планирования логистики на всех этапах действий, а также на подготовку специалистов по логистике из числа военнослужащих части. Создание отдельного взвода снабжения и тылового обеспечения для каждого батальона, который включает подразделение медицинской эвакуации будет иметь решающее значение.

Кульминацией обучения станет восьмидневный курс коллективной подготовки бригады/батальона/роты, который будет включать общевойсковые учения, начиная с планирования и с участием рот в полевых условиях. Эти учения должны обеспечивать "свободную игру", когда каждое решение имеет последствия, и командиры и штабы должны приспосабливаться к каждому изменению.

Для сил специальных операций Украины обучение должно быть сосредоточено на трех основных задачах: засада, разведка и рейд методом "ползи - иди - беги". Основное внимание должно быть уделено подробному планированию и этим трем типам задач. Эту подготовку можно осуществить за двадцать пять дней. Первые пятнадцать дней должны быть посвящены основной тактике пехоты, наряду с медицинскими, инженерными и ночными действиями. Последние десять дней, по нашему мнению, должны быть посвящены планированию и операциям.

Вся подготовка должна включать в себя повторяющиеся посещения штабными офицерами для оказания помощи на уровне бригады и батальона, чтобы обеспечить переподготовку и дать рекомендации по операциям. Также по всей восточной части Украины должны быть размещены мобильные группы обучения и обслуживания, которые будут специализироваться на системах вооружения, требующих технических навыков и обслуживания. Они могли бы обеспечивать обучение и техническое обслуживание танков, бронетранспортеров, противотанковых систем, группового оружия, радиостанций и переносных зенитно-ракетных комплексов. Эти учебные и ремонтные группы, которые будут обучать отдельных военнослужащих и экипажи, должны будут проводить обучение в тылу в районе штаба бригады.

Мы также рекомендуем программу старшего военного советника с должностью офицера с генеральским званием, действующего на уровне генерального штаба и региональных командований. Вооруженные силы Украины не имеют дивизий, а действуют в составе региональных командований. В программу военных советников могут быть включены отставные высокопоставленные западные офицеры, которые будут давать советы по планированию и mission command.

Эта программа подготовки амбициозна, но выполнима. Наша компания Ukraine Defense Support Group имеет опыт эффективного обучения батальонов и штабов быстрому планированию, основанному на модифицированной версии процесса принятия военных решений, в течение пяти дней. Эта программа включала один день теоретического обучения, однодневные упраженения под руководством наших сотрудников и три дня упражнений по планированию под руководством самих обучающихся, включая анализ задач, разработку плана действий, варгейминг и подготовку приказов.

Долгосрочное решение для обучения включает объединение учебных курсов. В настоящее время у каждой силовой структуры или рода войск на Украине есть своя собственная система школ для всего, включая бронетехнику, медицину и работу с БЛА. Такая сложная система обучения приводит к неэффективности и непоследовательным усилиям. Вооруженные силы Украины, находящиеся в ведении как министерства обороны, так и министерства внутренних дел, должны назначить конкретное учебное заведение/службу в качестве головного для каждой конкретной воинской специальности или системы вооружения. Эта школа будет обучать по данному профилю всех военнослужащих, будь то сухопутные войска, Пограничная служба, Национальная гвардия, морская пехота или Силы территориальной обороны. Такие изменения потребуют культурного сдвига и будут сродни закону Голдуотера-Николса 1986 года, который потребовал большей "объединённости" в вооруженных силах США. Украина ведет экзистенциальную борьбу за свое существование, и межведомственное соперничество нужно отложить в сторону ради страны.

Заключение

Украина до сих пор вела в основном оборонительную войну и будет переходить к наступлению. Соотношение сил в наступлении по отношению к обороняющимся может быть 3 к 1 (6 к 1 в городском бою). Добавьте к этому интенсивные боевые действия в городе, и это соотношение увеличится. Украине еще предстоит провести крупные наступательные операции в крупном городе или осуществить крупную переправу через реку. Обе эти операции очень сложны и ресурсоемки и требуют тесного взаимодействия всех сил и средств, включая пехоту, бронетехнику, артиллерию, логистику и медицину, чтобы достичь успеха. Вооруженные силы Украины уже показали превосходные результаты, но им необходимо переориентировать свою подготовку и действия на общевойсковые операции и научиться действовать ночью.

Западная поддержка Украины имеет ограниченный срок, истечение которого быстро приближается. Кроме того, воля украинского народа поддерживать высокий уровень жертв очень высока, но не безгранична. У российских военных много людей и время на их стороне. Способ изменить это уравнение в пользу Украины лежит через общевойсковые операции и подготовку. История неоднократно показывала, как хорошо обученные и правильно руководимые войска могут победить плохо обученную армию. Сложной частью является изменение менталитета высших руководителей, которые провели десятилетия в советской системе, на философию mission command, которая допускает гибкость и инициативу с пониманием того, что это приведет не к катастрофе или тюремному заключению, а скорее к победе на поле боя.

Эрик Крамер является директором и соучредителем Ukraine Defense Support Group, базирующейся в Киеве и находится на Украине с июля 2022 года, обучая вооруженные силы Украины на каждом уровне подразделений, начиная с отделения, взвода и роты, с основных навыков военнослужащих и тактики малых подразделений, до планирования и действий батальона и бригады. Он бывший офицер ССО армии США, который вышел в отставку в 2014 году после двадцати шести лет службы. Его последним местом службы был офис заместителя министра обороны США по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности. В качестве офицера ССО он служил в Афганистане, Боснии, Конго, Ираке и Косово на различных уровнях командования от взвода до батальона.

Пол Шнайдер - еще один соучредитель Группы Ukraine Defense Support Group. Он находится на Украине в течение многих месяцев и обучал вооруженные силы Украины вплоть до старших преподавателей военных академий Украины тактическим и стратегическим действиям, процессу принятия военных решений и действиям общевойсковых бригад и батальонов в крупномасштабных боевых действиях. Он является бывшим командиром ССО США и имеет обширную подготовку и боевой опыт в различных местах. Он ушел в отставку в 2021 году, чтобы продолжить гуманитарную деятельность, включая эвакуацию сотен афганцев и граждан США в ходе вывода американских войск из Афганистана. После вторжения России на Украину в начале 2022 года он вызвался помогать гуманитарным организациям на Украине [sic].