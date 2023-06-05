Финляндию после вступления в НАТО будут по-прежнему защищать финны, но вместе с союзниками - президент

Хельсинки. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Финляндию после вступления в НАТО будут по-прежнему в первую очередь защищать финны, но вместе с союзниками, заявил главнокомандующий Силами обороны, президент республики Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

"Финляндию по-прежнему будут защищать в первую очередь финны, но мы будем делать это вместе с нашими союзниками", - говорится в обнародованном в воскресенье приказе главнокомандующего.

Подчеркивается, что "самым значительным вкладом Финляндии в совместное сдерживание и оборону НАТО будет оборона собственной территории". "При этом мы берем на себя ответственность за общие обязательства НАТО и активно участвуем в развитии альянса", - отмечается в приказе.

Согласно документу, основой обороны Финляндии остается призыв на военную службу.

Ниинистё подчеркивает, что в стране ведется обширная работа по интеграции обороны государства в коллективную оборону НАТО.