Китай стремится к диалогу с США во избежание конфликтов - глава Минобороны КНР

Пекин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил в воскресенье, что конфликт с Соединенными Штатами стал бы мировой катастрофой, Пекин со своей стороны стремится к диалогу, а не к конфронтации.

Он, выступая на азиатском саммите по безопасности ("Диалог Шангри-Ла"), сказал: "У Китая и США разные системы, обе страны отличаются друг от друга во многих отношениях. Однако это не должно мешать им искать точки соприкосновения и общие интересы для расширения двусторонних связей и углубления сотрудничества", - сказал он.

Китайский министр подчеркнул, что "серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станут невыносимой катастрофой для всего мира".

Ли Шанфу отметил, что Китай готов содействовать созданию открытых, инклюзивных, прозрачных и равноправных рамок сотрудничества в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе .

Он коснулся Тайваня и заявил, что решение тайваньского вопроса "является делом только китайского народа, и никаким внешним силам не позволено вмешиваться".

По словам генерала, в настоящее время тайваньская администрация и "внешние силы, использующие Тайвань для контроля над Китаем, являются самыми большими нарушителями спокойствия в области изменении статус-кво в Тайваньском проливе".

"Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайская армия нисколько не будет колебаться, не будет бояться никакого противника и будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, чего бы это ни стоило", - подчеркнул Ли Шанфу.

Он также сказал, что "менталитет времен холодной войны сейчас возрождается, что значительно увеличивает риски для безопасности, взаимное уважение должно преобладать над издевательствами и гегемонией".

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он обеспокоен нежеланием Китая работать над совершенствованием механизма связей по военной линии во избежание конфликтов и кризисов.