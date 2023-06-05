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Интерфакс-АВН

Франция активный участник де-факто конфликта на Украине и не может претендовать на роль модератора по мирным инициативам - Песков

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Франция вовлечена в конфликт на Украине и не является нейтральной страной, поэтому не может претендовать на роль модератора по мирным инициативам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не видел и не слышал никаких официальных заявлений президента Франции на этот счет, но в данном случае Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, те, которые могут претендовать на какую-то роль модератора, ну, скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны, как Ватикан", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия 1 (ВГТРК), фрагмент которого в Телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Он добавил: "Франция уже этого не может делать, потому что Франция активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины".

Песков отметил, что французы должны отдавать в этом отчет. "Поэтому это первое, почему вряд ли они могут на это претендовать. Второе - сейчас Украина - это фактически инструмент конфликта, конфликт действительно стал более широким, коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Россия
Украина
Франция
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