Норвегия запланировала ежегодный рост затрат на оборону на 8 млрд крон

Правительство Норвегии запланировало ежегодное увеличение затрат на оборону с 2025 по 2031 год в 8 млрд норвежских крон (примерно 726,5 млн долларов), что больше первоначальных планов властей об увеличении военных расходов до 2% ВВП, передал ТВ-канал NRK, ссылаясь на источники.

"Главнокомандующий хочет увеличивать ассигнования на 8 млрд норвежских крон ежегодно с 2025 по 2031 год... Это примерно в два раза больше, чем первоначально заявляло правительство... чтобы достичь цели НАТО по расходованию 2% валового внутреннего продукта на оборонные цели", — передал ТВ-канал, приведя данные из материалов норвежского Военного совета от 10 мая.

В мае Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии, сообщил, что страна собирается увеличить военные расходы до 2% ВВП и достичь предлагаемого НАТО порога к 2026 году. Через несколько дней Кнут Сторбергет, руководитель комиссии по обороне при норвежском правительстве заявил, что нужно нарастить военные расходы до более высокого уровня, поскольку текущее положение дел в этой области неудовлетворительно.