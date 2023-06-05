WSJ: вступление Украины в НАТО – это Третья мировая война

Консенсус в НАТО по вопросу о вступлении Украины в альянс находится под угрозой, пишет WSJ. Понимая невозможность принятия в НАТО воюющего государства, руководство альянса пытается изыскивать туманные обходные пути типа "израильской схемы". Но читатели единодушны: любое участие Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне.

Дэниел Майклз (Daniel Michaels)

Министры иностранных дел НАТО ищут консенсус по членству Украины перед ежегодной встречей в июле.

По мере того как лидеры НАТО готовятся к своему ежегодному саммиту, в организации все больше ратуют за то, чтобы дать Украине четкие гарантии безопасности и определить путь к ее членству в альянсе.

На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, придал вес призывам за членство Украины в НАТО, заявив на конференции в Словакии, что Киев заслуживает "чего-то конкретного" с точки зрения продвижения вперед в этом вопросе.

"Сегодня наше внимание было сосредоточено на том, как мы можем приблизить Украину к НАТО, которой она принадлежит", — сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг после того, как министры иностранных дел 31 члена альянса и кандидата Швеции завершили встречу в норвежской столице в прошлый четверг.

НАТО должна "иметь схему для обеспечения гарантий безопасности Украины после окончания военного конфликта", — сказал Столтенберг перед открытием встречи, которая была организована как возможность поговорить более непринужденно, чем на регулярно проводимых официальных министерских встречах, и на которой не было принято никаких формальных решений.

До сих пор США старательно избегали дискуссий о том, как и когда Украина сможет вступить в НАТО, вместо этого сосредоточив внимание на безопасности и военном потенциале Киева. На вопрос о том, будет ли одобрен путь в НАТО на предстоящем саммите лидеров альянса в Литве, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал журналистам: "Я всемерно ожидаю, что этот вопрос будет обсуждаться в Вильнюсе".

"В конечном счете это решения, которые лидеры должны принять и доработать, — сказал Блинкен. — Мы уделяем пристальное внимание поддержке, которую мы продолжаем оказывать Украине, чтобы она могла одержать победу в конфликте, который продолжается уже более года".

Члены НАТО "продолжат процесс привлечения новых членов в альянс, особенно Швеции", — сказал Блинкен.

Главы парламентских комитетов по иностранным делам 19 членов НАТО опубликовали 1 июня совместное заявление, в котором призвали предоставить Украине на саммите НАТО в июле четкую дорожную карту для вступления страны в альянс. Среди подписантов были главы комитета по иностранным делам Палаты представителей США и их коллеги в парламентах Великобритании, Германии и Франции.

"Мы уверены, что членство Украины в НАТО в значительной степени поспособствует безопасности альянса и окончательно избавит российское общество от имперских мечтаний, которые президент России Владимир Путин использует для консолидации своего режима", — говорится в заявлении.

"Украина готова быть в НАТО, и мы ждем, когда НАТО будет готово принять Украину, — заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по прибытии на саммит европейских лидеров в Молдове. — И я думаю, что гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но и для наших соседей в Молдове".

Однако США и другие члены НАТО сейчас рассматривают варианты гарантий безопасности для Украины вроде тех, что были даны Израилю.

Представитель администрации США заявил, что обсуждение этого вопроса возникло как способ решения основных проблем безопасности Украины. При этом члены альянса признают, что Киев нескоро станет членом НАТО. По словам чиновника, контуры этого оборонного соглашения остаются пока весьма неопределенными.

Недавно Макрон заявил, что НАТО должна "построить для Украины что-то между безопасностью, обеспечиваемой Израилю, и полноправным членством" и предложить "путь хотя бы к такому ее участию".

Президент Франции и ранее поддерживал стремление Украины к членству в НАТО. Но по мере приближения июльского саммита альянса внимание сейчас сосредоточено на вопросах о том, насколько конкретными будут предложенные сроки вступления Украины в альянс, и на подробностях потенциальных гарантий безопасности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на одном собрании с Зеленским, заявил, что Берлин давно поддерживает гарантии безопасности Украины после военного конфликта и будет им способствовать. "Но нам еще придется обсудить, как они будут выглядеть в конкретных условиях", — сказал он. В 2008 году НАТО заявила, что Украина и Грузия в конечном итоге присоединятся к альянсу, но не предоставляла никаких подробностей или сроков.

Тогда Германия и Франция возглавили оппозицию членству Украины. Заявление 2008 года подверглось широкой критике за то, что оно разозлило Россию, но не обеспечило большей безопасности Украине или Грузии. Россия вторглась в Грузию вскоре после саммита и продолжала добиваться политического влияния на Украине.

"Я уверен, что к саммиту в Вильнюсе мы придем к консенсусу", — сказал Столтенберг после встречи 1 июня. НАТО работает над "многолетним пакетом поддержки Украины с надежным финансированием, — сказал он. — Это обеспечит сдерживание и оборону Украины в долгосрочной перспективе".

Великобритания входит в число стран НАТО, которые наиболее открыто поддерживают членство Украины, а министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли повторил в четверг, что "конечное место Украины — в НАТО". Однако, по его словам, при этом "мы не должны позволять себе отвлекаться от работы, которая необходима здесь и сейчас, а именно предоставления Украине финансовой поддержки и военной помощи, чтобы обеспечить сохранение военного потенциала ВСУ".

Союзники также разрабатывают планы по продолжению финансовой поддержки Украины в областях помимо ее военной безопасности. В Брюсселе Европейская комиссия изучает способы обеспечения постоянного притока средств в Киев в ближайшие годы.

Среди рассматриваемых планов — предоставление Украине многолетнего пакета финансирования, а не специального финансирование по одноразовым программам, которое она сейчас получает от ЕС. По словам людей, знакомых с этой идеей, работа над ней пока остается предварительной и потребует поддержки со стороны всех 27 стран-членов ЕС, что может оказаться весьма сложным предприятием.

Норвегия принимала встречу в мэрии Осло, где каждый год проводится ужин в честь вручения Нобелевской премии мира. Министры без помощников, мобильных телефонов и стола для переговоров сидели в креслах для более непринужденной атмосферы. Только флаги на столиках возле каждого кресла обозначали национальную принадлежность участника. По словам людей, знакомых с подготовкой встречи, вопрос о том, как расставить мебель, был предметом многочисленных дискуссий.

Идея проведения неформальных встреч министров иностранных дел НАТО между запланированными формальными была закреплена в стратегическом плане альянса "НАТО-2030", принятом осенью прошлого года. Цель заключалась в укреплении инструмента политических консультаций. "Это возможность для оживленных и свободных дискуссий, для продвижения вперед и достижения консенсуса", — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Автор: Дэниел Майклз (Daniel Michaels)

<...>

Комментарии читателей WSJ

Tore F

Ни одна страна не может стать членом НАТО, пока в ней идет война или у нее есть пограничные конфликты. Правила кристально ясные. И вот Столтенберг и компания пытаются найти способ обойти их и предложить некие туманные "гарантии безопасности", которые впоследствии, в любом случае, могут оправдать прямое военное вмешательство НАТО в войну.

PETER SOVEREL

Это просто галактически глупая идея. Россия вошла на Украину, чтобы предотвратить дрейф этой страны в сторону НАТО/ЕС. Даже при самом беглом прочтении договора НАТО становится ясно, что присоединение Украины к НАТО в то время, когда они ведут активные боевые действия с Россией, равносильно объявлению НАТО войны России.

К счастью, это нелепое предложение не имеет НИКАКИХ шансов получить необходимую единодушную поддержку со стороны членов НАТО. Вспомните, члены НАТО отказывались принять в альянс Швецию, которая официально подала заявку на вступление, является западной страной с открытым демократическим обществом, сильными вооруженными силами под строгим гражданским контролем, надежной и свободной от коррупции банковской, политической системой и т. д. Но ведь ни одна из этих характеристик не распространяется на Украину, которая запретила оппозиционные партии, не ведет прозрачной отчетности по полученным от Запада миллиардам долларов, не разрешает свободную прессу и так далее.

Не будьте идиотами!

Бывший директор по оперативным вопросам миссии США при НАТО

John M

Блинкен и Столтенберг — два самых скучных и замшелых аппаратчика в мире!

А вообще Украина находится на пути к исчезновению с лица Земли.

Marc Jones

Вы думаете, что НАТО является оборонительным союзом?

А вот русские так не считают. Они видят в НАТО только силы вторжения и агрессии, находящиеся в ожидании. И у них есть основания так считать. Все четыре основных игрока НАТО — Франция, Великобритания, Германия и США в разное время в истории и по разным поводам, но вторгались в Россию.

Christopher Abel

Кстати, а зачем Люксембург входит в НАТО? Или Бельгия, Голландия, Португалия, Испания?.. Россия ведь для них представляет нулевую угрозу.

Или эти страны в некотором роде "необходимы", чтобы было ощущение их посильного вклада в оборону альянса? (Честно говоря, мне трудно печатать это без смеха!)

Могучий Люксембург... как же НАТО (незаконно) бомбила Сербию без согласия этого своего супер-члена??

Joseph Breton

Почему это НАТО обязана защищать Украину? Там нет никаких интересов альянса, кроме отмывания денег и продажи оружия... И, может быть, там еще много компромата на НАТО!

D Porter

Военная помощь и поддержка США Украины — это такое же личное дело Байдена, каким Ирак был для Буша.

Ни одна капля американской крови не должна быть пролита и ни один пенни американских налогов не должен быть потрачен на еще одно бессмысленное личное предприятие наших лидеров.

jerry steffy

Несмотря на все банальности типа "сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину", Запад на самом деле не хочет, чтобы она были в НАТО или ЕС. Людям нужно восстановить коллективную память. До начала СВО России Украина мало заботила страны Запада. Запад не обращал внимания на украинских олигархов, коррупцию и их проблемы с российскими сепаратистами.

Украина была местом, куда иностранцы ходили полакомиться коррупцией. (Не так ли, Хантер Байден?) То, что было верно в 2015 году, верно и сегодня, после всех наших расходов, переданного Украине оружия и разрушений в стране. Да, Украина — удобный инструмент для Запада, но следует ли предлагать ей членство в НАТО или ЕС? Вернись и поговори с нами лет через десять, Зеленский.

Запад, похоже, наслаждается своей прокси-войной с Россией. Но не хочет ли он "большего" из-за Украины? Рано или поздно силы либеральных демократий встретятся на поле боя с силами автократического тоталитаризма. Это неизбежно, учитывая ход развития мира. Но почему такой катаклизм должен произойти из-за какой-то там Украины? Предоставление ей членства в НАТО делает мир на один шаг ближе к Третьей мировой войне.

D Porter

Украина должна быть разделена между Россией и Польшей и прекратить существовать!

Kevin Gross

Какая это умная идея об Украине в НАТО!

Обязать США и Европу отправить тысячи молодых людей на смерть в защиту Украины, что на протяжении большей части своей недолгой истории была самым коррумпированным государством, не имеющим стратегической или экономической ценности для США. В страну, которая долгое время служила буфером для России. Ну и конечно, Путин ни в коем случае не сочтет это провокацией. Ха-ха! Так начинается Третья мировая война.

Thomas Fowler

Итак, мы ведем эту прокси-войну с Россией, тратя сотни миллиардов на оружие, но не посылая туда солдат. Украина лежит в руинах, ее население бежало из страны, а мы говорим о том, чтобы то, что осталось от Украины, ввести в НАТО? Это одна из тех самых провокаций, с которых все это и началось. Большего абсурда и придумать нельзя.

Daniel C

Да, абсурд. Есть данные о том, что Зеленский продает оружие мексиканским бандитским армиям!

Joseph Breton

А эти агрессивные вторжения украинских диверсантов в Россию при явной поддержке НАТО лишь доказывают правоту Путина не только перед всем миром, но и его собственным народом. НАТО нельзя позволить иметь больше сил на границе с Россией.

Эти вторжения приветствуются поджигателями войны, потому что они усилят Путина дома, а значит, военный конфликт продлится дольше. Военный конфликт — это то, чего хотят западные поджигатели. Это ВСЁ, чего они ВСЕГДА хотят.