Министр обороны Сингапура назвал катастрофой ситуацию, при которой вооруженные конфликты в Европе и Азии совпали бы во времени

Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год.

Гонконг. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные конфликты в Европе и Азии, если наложатся друг на друга по времени, приведут к катастрофическим последствиям, заявил в ходе саммита по безопасности в Сингапуре ("Диалог Шангри-ла") сингапурский министр обороны Нг Энг Хен.

"Поверьте мне: существует острая необходимость не допустить повторения в Азии того, что случилось на Украине. Многие министры говорили, что, если войны будут идти синхронно в Европе и Азии, это будет катастрофа", - приводит его слова "Чэннел Ньюс Эйша".

При этом он выразил надежду на то, что министры обороны США и КНР возобновят очные встречи. Он рассказал журналистам, что разговаривал по отдельности с представителями США и Китая, и может заверить, что обе стороны хотят возобновить контакты и не отказываются полностью от диалога. Однако проблема заключается в предварительных условиях для перезапуска канала коммуникации.

Министру задали вопрос, подрывает ли подобные инициативы тот факт, что американский корабль в данный момент проходит через Тайванский пролив. Нг Энг Хен отметил, что каждое государство хочет следовать положениям международного права, но "его интерпретации могут немного отличаться" у конкретной страны.

"Чэннел Ньюс Эйша" напоминает, что ранее через Тайванский пролив прошли американский эскадренный миноносец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal. В Седьмом флоте ВМС США заявили, что речь идет о стандартных действиях на море.

В субботу на саммите в Сингапуре министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он обеспокоен нежеланием Китая работать над совершенствованием механизма связей по военной линии во избежание конфликтов и кризисов. Остин также заявил о готовности США обсуждать с Китаем вопросы контроля над вооружениями, однако они не могут этого сделать из-за отсутствия контактов меду военными двух стран.

Как сообщалось, китайская сторона отклонила американское предложение о встрече министров обороны двух стран "на полях" сингапурского форума. Одной из причин, как считают наблюдатели, является то, что министр обороны Китая Ли Шанфу находится под американскими санкциями.