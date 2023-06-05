WP: переданный США и Польшей транспорт применялся для диверсии в Белгородской области

По данным издания, в ходе атаки также использовались винтовки, произведенные в Бельгии и Чехии, и как минимум одна противотанковая система AT-4

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Напавшая в конце мая на Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа использовала поставленные Западом вооружения. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, три бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), на которых боевики вторглись на российскую территорию, были предоставлены США, а четвертая была из Польши.

По данным издания, в ходе атаки также использовались винтовки, произведенные в Бельгии и Чехии, и как минимум одна противотанковая система AT-4. Она часто используется вооруженными силами США и Запада, отмечает The Washington Post.

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Были ранены 13 мирных жителей, один человек погиб при нападении, во время эвакуации умерла пожилая женщина. В Минобороны России сообщили 23 мая, что диверсантов разгромили, а их остатки выдавили обратно на территорию Украины, где их продолжали обстреливать до полной ликвидации. По данным российского военного ведомства, украинская сторона потеряла более 70 человек убитыми, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.